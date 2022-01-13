寶雅今年營收衝200億關卡 股價秀反彈

寶雅（5904）去年第4季大力開店，市場看好，新展店效益將在今年顯現，加上寶家產品組合調整漸趨到位，經營效率明顯改善。法人預估，寶雅今年營收有機會挑戰200億元關卡，全年可望賺兩個股本，重拾成長動能。寶雅今（13）日股價表現強勁，盤中來到448元，漲幅逾4%。

寶雅在去年本土疫情解除警報後，因同店成長轉正時間點延遲，產生失望性賣壓，股價在低檔盤旋已久。寶雅去年受疫情影響，展店主要集中在第4季，去年底寶雅家數已來到290家，全年淨增加30家，寶家的家數來到34家，全年淨增加13家，展望今年，寶雅旗下寶雅加上寶家可望展店50家，預估整體家數規模將來到374家，可望為營運帶來新動能。尤其疫情之下，有能力持續展店的業者數量減少，店面租賃市場朝買方略為傾斜，有利寶雅尋覓好的店點。

寶雅去年12月營收16.35億元，年增0.34%、月增10.40%，是史上第三高，全年營收174.69億元，年減0.4%，受本土疫情影響，終止了營收連續多年創下歷史新高的成長軌跡。法人表示，寶雅是彩妝及生活用品百貨業者，主力客群是15-49歲女性，SKU達6萬，是一般藥妝店的4倍，近年主要透過展店以及門市經營效率提升，帶動營收獲利成長。

寶雅表示，今年的重點仍會放在去年剛起步的電商，將持續增加電商平台上的商品數，以因應疫情下消費者購買模式的改變，其次，去年和大江生醫共同研發推出「iBEAUTY」美妍飲新品，獲得不錯的迴響，今年也會持續拓展自營商品的項目，目前已有保健品和咖啡兩類產品。

法人認為，寶雅今年將逐漸擺脫疫情的負面影響，除了同店業績以及來客數可望轉正，旗下的寶家調整期將盡，經過產品組合調整，除了增加消費者遊逛意願，也成功提升客單價和毛利率，有助成為下一個成長引擎。