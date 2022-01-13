長榮、陽明薪資報告出爐 它是真正的航海王

「長榮海運（2603）年終40個月！」消息一出震撼全台企業和上班族，後續甚至還引發陽明海運（2609）員工對公司的不滿。台灣薪資查詢網站《比薪水》今（13）日公布航運龍頭平均薪資報告，結果發現長榮海運平均年薪為576,694元，陽明海運538,065 元。誰是真正的航海王，呼之欲出。

《比薪水》指出，長榮海運與陽明海運在台灣的工作機會，不像半導體業集中在特定地區，兩大龍頭算是各據一方。長榮海運的工作機會集中在桃園及雙北；陽明海運的工作機會則是集中在基隆與高雄。

根據《比薪水》薪資情報統計分析，「長榮海運」在桃園的工作機會佔了54.1%，該地平均薪資為48,303元，雙北的工作機會佔 42.2%，該地平均薪資為42,403 元，在高雄的工作機會佔比為3.7%，該地平均薪資為38,334 元。

而「陽明海運」在基隆的工作機會佔了75.8% ，該地平均薪資為 43,207 元，高雄工作機會佔了18.7%，該地平均薪資為30,833元，台北工作機會佔了5.5%，該地平均薪資為49,047元。

整體月薪、年薪與工時統計部分，根據《比薪水》薪資情報統計分析資料顯示，長榮平均月薪為43,064元，長榮月薪中位數為42,000元，長榮平均年薪為576,694元，長榮年薪中位數為550,00元，長榮每日平均工時為9.1小時。陽明平均月薪為41,043元，陽明月薪中位數為40,000 元，陽明平均年薪為538,065元，陽明年薪中位數為520,000元，陽明每日平均工時為8.9小時。

《比薪水》表示，關於長榮與陽明的工作，從平均月薪資來看，其實兩公司的薪資差距並不大，陽明會略低於長榮，《比薪水》認為很有可能是因為「工作機會分佈」的原因，薪資的高低，本就很容易因城市而有所差距。

至於年終，從過來人的所提供的資訊來看，《比薪水》觀察最大的關鍵就在於「市場供需」，在2019年以前別說什麼40個月年終，不論是長榮還是陽明，幾乎所有分享薪資情報的員工都有提到，產業景氣低迷，並無好的發展，甚至還有不少人說，公司應該都處在虧錢狀態。

但誰也不知2020年起全球貨櫃輪運價飆漲，公司營收瞬間到達高點！所以大家看到消息先別急著羨慕，求職市場中本就有許多產業，他們是與「景氣」緊緊牽動著的，今天討論的航運產業是一個，營業、鋼鐵、汽車、橡膠...等產業，也是屬於獲利狀況受到供需與景氣大影響的產業。

《比薪水》表示，每個產業的發展與狀態都不同，像是科技業，幾乎年年都發數個月的年終，穩穩的發展、較不容易受大環境影響，這樣就會比較差嗎？只能說「別人的老闆總是不會讓人失望」，藉由這些資訊，除了羨慕，我們還可以從中瞭解更多市場動態與薪資行情，透過「比較」讓自己在市場上不被虧待，同時也為自己找到最適合自己的工作與生活型態。

至於長榮海運和陽明海運內部真實狀況整理，長榮海運員工表示，公司大所以制度福利有一定程度，對新鮮人來說是不錯的工作，但工作是真的滿累的，不過一開始考試的時候就有明確的問加班意願，內部可以輪調，所以可以減低職業倦怠發生。沒有三節獎金，不過大概三年左有就有機會升職，會加薪但是幅度不大。薪水穩定，企業文化偏古板，只要遵守公司規定，絕對是可以待到退休的公司，算是適合養老。公司很看部門，有些養老有些流動率很高，工作內容滿繁雜的，年終要看景氣，這幾年很賺，但前面十年就很慘。不過，大品牌教育訓練很扎實，很適合新鮮人。學長姊制度很重，文化相當官僚。在這裡最重要的就是年資，整體就是像公務員就是了，公司的好壞其實很看個人的感覺。