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晟德轉投資東曜藥業 與科興簽抗癌藥海外市場合作協定

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

晟德（4123）轉投資公司東曜藥業宣佈，東曜與科興生物製藥簽訂「樸欣汀（貝伐珠單抗注射液，Pusintin）」海外市場之商業化合作協定。東曜授予科興「樸欣汀」在全球除中國（包括香港、澳門和台灣地區）、歐盟、英國、美國及日本以外所有國家和地區的獨家商業化許可權利，並由科興負責這些區域樸欣汀的上市申請及商業化活動。

根據合約，東曜將獲得人民幣3,000萬元首付款、研發里程碑金與最高可達人民幣3.8億元的銷售里程碑金及合作區域內約定比例的淨銷售額提成。

晟德自2010年投資東曜，目前持有30.85%股份，晟德董事長林榮錦表示，樸欣汀是東曜第一個獲批上市的抗體相似藥，在不到一個月的時間內先後敲定中國以及海外重要市場的重大授權，該品項的市場潛力不言而喻。相信在科興製藥的協助下可以很快地在全球各地遍地開花，早日為廣大的癌症病患提供更好的醫療選擇。

貝伐珠單抗是一款抗血管內皮細胞生長因子單株抗體（抗VEGF mAb），作為廣泛應用的抗腫瘤藥品，貝伐珠單抗注射液已經成為了多種惡性腫瘤治療指南全球推薦的標準方案，自進入市場後，其原廠藥在全球已經獲批八個適應症。

樸欣汀已於2021年11月30日獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准上市，用於治療晚期、轉移性或者復發性非鱗狀非小細胞肺癌和轉移性結直腸癌，並且已經遞交另外四項適應症的補充申請，其中三項已獲受理。

東曜藥業首席執行官劉軍表示，科興製藥是中國藥企出海的標竿型企業，通過本次合作，東曜藥業將聯同科興製藥將樸欣汀推向快速發展中的新興國家市場，這是樸欣汀進軍國際市場的關鍵一步。期待能為新興國家癌症患者提供高品質且可負擔的好藥。

科興製藥總經理趙彥輕表示，東曜藥業的商業化生產能力和成本優勢非常明顯，為樸欣汀的後續生產提供了有力保障；同時科興製藥在新興國家的商業化管道也日趨完善，助彼此優勢，可以加速推進樸欣汀的海外市場佈局。

晟德 癌症

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