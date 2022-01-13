海歸第二代接力刷 麗晶精品去年業績達60億創新高

儘管去年國內經歷史無前例的三級警戒，高端市場絲毫未受到打擊，消費市場持續熱絡、台商回流、國旅爆發、高端餐飲品牌進駐以及在飯店與精品商場共構的優勢加持下，麗晶精品業績大幅成長五成，達60億元，創下歷史新高。

疫情讓不少企業家族第二代紛紛回國，在陸續引進的全新頂級餐飲品牌與快閃名店進駐加持下，麗晶精品分析，去年業績大爆發，除了原有的貴婦客層無法出國 ，留在國內消費之外，海歸派第二代逐漸發展成，在店內買東西吃東西的消費習慣，讓VIP人數大躍進，從原本的1.2萬人大增至1.6萬人，進而締造新業績。

迎接2022年，麗晶精品趁勝追擊，開春第一檔「新春購物節」滿額贈禮活動從1月25日至2月6日展開，消費滿萬元即可獲贈各式精品好禮與多重銀行贈禮，滿百萬再加碼贈送高雄晶英國際行館套房雙人住宿劵。

麗晶精品表示，活動期間，正好有兩大美食品牌進駐加持，網美最愛的小小樹食旗下首家蔬食餐酒館-「curious」，將於麗晶精品盛大開幕，號稱日本最強伴手禮的「PRESS BUTTER SAND」則將再次蒞臨快閃，帶來REGENT x PRESS BUTTER SAND 聯名限定餅乾組。

1月25日至2月6日的「新春購物節」期間，於麗晶精品當日消費滿1萬元，可獲贈限量「晶華府城肉燥禮盒（兩入）」一份；當日消費滿2萬元，可獲贈限量晶華常溫版牛肉麵禮盒（兩入） 一份。

當日消費滿5萬元，可獲贈限量Robert Mondavi "Private Selection" Cabernet Sauvignog紅酒一瓶；滿10萬元可獲贈限量Take Regent Home晶華美食到你家-線上購物金2500元一份。

滿30元的貴賓、可獲贈限量BVLGARI 歡沁玫香女性淡香精75ml一瓶；滿50萬元的貴賓、則可獲贈限量寶格麗珠寶世家奢華香氛之男士系列-煜沛寶石男性淡香精100ml乙瓶；滿百萬，加碼再贈限量高雄晶英國際行館套房雙人住宿劵或台北晶華酒店豪華客房雙人住宿劵一份。

銀行貴賓的加碼超值送，除了美國運通白金卡會員可獲得二倍積分回饋、Centurion 會員購物三倍積分回饋；花旗銀行、新光銀行、聯邦銀行（2838）、國泰世華、HSBC及合作金庫卡友於麗晶精品購物亦可獲得獨家滿額禮。