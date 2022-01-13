信義房屋花14億買小島！盤點台灣4大ESG龍頭企業致力打造「零碳標竿」

image source:信義房屋提供



文／施佩儀

近年「ESG」概念快速竄起，成為金融市場的熱門主流，更是投資人選股的重要標準。包含信義房屋、台積電等各大企業紛紛將其納入經營守則，包含環境永續（environment）、社會參與（social）與公司治理（governance）等，三大關鍵面相都是衡量企業永續經營的重要指標，台灣許多知名龍頭企業早已開始拋磚引玉，全力實行ESG不落人後。

#台積電

企業善盡社會責任，對環境保護貢獻心力，不僅贏得形象，更能提高獲利能力。台積電是著名重視ESG的台灣企業之一，光是2019年就投入196.6億元的環保支出，成功推動763項節能、節水、減廢的創新專案，海外據點達成零碳排放，為低碳營運模式亮起了綠燈。

為響應全球2050年全球淨零碳排目標，台積電2021年更是拋出「設備供應商須在2030年前必須節能20%」的要求，嚴格列為採購標準。台積電資深副總經理兼台積電ESG委員會主席何麗梅曾透露，台積電每用1度電製造成的低耗能晶片，可使全世界減4度的電，不過為了收到更好的效果，決定動員供應鏈上約700多家廠商，全力推動綠色製造，成為全球第一家要求先進製程設備導入節能措施的半導體廠。

image source:FB／台積電·愛・行動

#信義房屋

早在40年前信義房屋創業時，就已將ESG觀念融入企業經營當中，創辦人周俊吉在立業宗旨中明確指出：「願藉專業知識、群體力量以服務社會大眾，促進房地產交易之安全、迅速與合理，並提供良好環境，使同仁獲得就業之安全與成長，而以適當利潤維持企業之生存與發展。」他強調，只賺錢不算企業家，企業最忌諱「存在卻沒有貢獻」，無論任何人、任何公司，都該對社會與接觸者帶來好的影響。

image source:FB／信義房屋

這樣「良善的經營哲學」，體現在信義房屋的作為中，曾奪下「全球最具商業道德企業獎」。不僅全台首創成立全面倫理管理委員會(TEM)，強調公司重大提案必須兼顧客戶、同仁、股東、社會與環境等五大利害關係人。

2013年開始，信義房屋要求所有合作供應商簽訂「永續條款承諾書」，每年查核是否做到重視對消費者、社會、環境與員工的保護；致力於協助社區發展、進行社區服務，甚至不惜花費14億在馬來西亞購買環灘島，在島上種樹、保護珊瑚礁等，努力將該小島開發成環境保護標竿的「零碳島」，貫徹減碳理念。

image source:FB／信義房屋

#富邦金控

曾拿下台灣永續能源研究基金會舉辦的「台灣企業永續獎」諸多大獎的富邦金控及旗下子公司，絕對是搭上ESG專車的台灣標竿企業之一。董事長蔡明興表示，富邦金控將持續朝著「亞洲一流金融機構」邁進，追求績效同時也將長期投入永續經營，實現企業社會責任，為社會帶來更多正向力量。

image source:FB／富邦 FUBON

2021年適逢集團60週年，富邦金控發布全新ESG四大策略「低碳、數位、激勵、影響」，以求呼應國際2050淨零排放趨勢，6月份發布金融業首本TCFD（氣候相關財務揭露）報告書，成為全台首家承諾不再投資「燃煤比過半發電廠」的金融業者，用資金影響力貫徹綠色企業理念。

為了環境保護、實現永續經營，統一超商股份有限公司近年來陸續導入許多節能設備，並進行改善工程，包括採用一級節能標章的冷氣、用LED燈取代T5螢光燈管照明、使用環保冷媒與加強冷凍冷藏箱壓縮機性能等，並在空間許可的門市入口處增加風除室、降低空調負荷，致力達成節能減碳目標。

統一超商將2020年訂為「永續元年」，以幸褔企業、共好社會、永續地球三大項為發展願景，在實行節能減碳措施中發現，「門市用電量」為溫室氣體排放量的最大宗問題，將其列為重點解決項目，最終領先同業成為首家使用ISO14064-1進行溫室氣體盤查的企業，透過溫室氣體盤查來驗證節能減碳成效，更採用用電密集度(EUI值，用電度數/平方公尺.年)來衡量減碳成果。

image source:FB/7-ELEVEN





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