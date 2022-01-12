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桃園疫情升溫 一銀先給五天有薪防疫照顧假
Omicron疫情加劇，3名聯邦銀行員確診後，引金融圈人人自危。各行庫陸續先對總行、分行加強防疫，如第一銀行周一(10日)開始，總行禁止外人進入，開會一律採視訊，分行端是對有確診足跡分行，將請行員做PCR，及有同住家屬入境者的行員可做居家辦公。
第一銀主管說，目前一銀有兩家分行有確診足跡，除分行立即消毒外，也要求這兩家分行行員全體做PCR檢測；其次，也因應桃園地區提早放寒假，一銀也允許有小孩在桃園上課的行員可以請五天防疫照顧假。
該主管說，這五天防疫照顧假算在14天事假中，有給薪且不影響考績。
行庫主管說，2021年5月疫情大爆發的三大措施，1.分行分組分流上班，2.總行異地辦公，3.總行或分行居家上班等，都已備妥，但目前還尚未到需要做異地、或是居家上班的地步。
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