快訊

獨／他赴景美醫院打流感疫苗卻被接種高端 第3劑還要多等91天

航空迷拍到F-16V戰機失事前影像 疑墜海前飛官昏迷失能

寶成越南廠員工爭取加發年終事件落幕 生產線恢復運作

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
寶成（9904）宣布，越南鞋廠工人以罷工爭取多發年終獎金事件今（12）日順利落幕，在社會輿論支持並取得員工諒解下，鞋廠員工今天下午已全面恢復正常作業，且年終獎金方案也維持原議並未上調。圖／聯合報系資料照
寶成（9904）宣布，越南鞋廠工人以罷工爭取多發年終獎金事件今（12）日順利落幕，在社會輿論支持並取得員工諒解下，鞋廠員工今天下午已全面恢復正常作業，且年終獎金方案也維持原議並未上調。圖／聯合報系資料照

寶成（9904）宣布，越南鞋廠工人以罷工爭取多發年終獎金事件今（12）日順利落幕，在社會輿論支持並取得員工諒解下，鞋廠員工今天下午已全面恢復正常作業，且年終獎金方案也維持原議並未上調。

這次寶成員工發動罷工爭取多發年終獎金的工廠，位於越南同奈省邊和市（Bien Hoa），該廠員工有1.6萬人，主要是不滿年終獎金由去年的1.87個月，下調至今年的1至1.54個月。而該廠於1月7日發動罷工，扣除9日星期天例休，前後共計四天。

寶成表示，這幾天管理階層與工會及員工保持密切聯繫，並與員工進行個別談話。當地政府也協助與員工溝通，說明同奈省其他企業的年終狀況。同奈省勞動聯盟主管Nguyen Thi Nhu Y就表示，公司的年終獎金高於當地業界平均值。經過數日積極溝通，員工最終也能理解。

根據「胡志明市勞動榮軍與社會局」針對逾千家企業所做調查顯示，有一半的企業在發放年終獎金有困難。越南之聲（VOV）報導，今年企業的年終獎金可能較去年少三至五成。

其中，紡織和鞋業年終獎金僅剩原來的70%到75%，每人可獲400萬至600萬越南盾（新台幣約4,900元至7,300元），而寶成的年終獎金介於500萬至2,000萬越南盾，已高於一般水準，公司也有另外提供春節返鄉的車票補貼等福利。

在這種情況下，越南輿論普遍不認同以罷工爭取多發年終。有越南網友看到寶成復工的新聞，留言說企業在疫情下辛苦經營，寶成還能給出這樣的年終，已經很尊重工人了，應該互相體諒。

據了解，今天寶成鞋廠大部分員工已返回工廠上班，結束罷工抗議。上午10時，第一班工人吃完午飯、休息後就回到工作崗位，製鞋與化工生產線也全面恢復正常運作。

這次罷工的同奈寶成鞋廠，是寶成集團1994年在越南投資開設的第一家工廠。除了這座工廠外，南部各省市還有7家廠，總員工數超過13萬人。寶成集團預計發放年終獎金總計超過1.2兆越南盾（新台幣約14億元）。

越南盾 寶成 年終獎金

延伸閱讀

違章工廠納管申請3月19日截止 經部緊盯地方宣導進度

越南輿論與現狀不挺罷工 寶成爭年終落幕已復工

高師大攜手台越企業家培育人才 擴大南向高教輸出

越南通過逾4000億元刺激計畫 減稅補貼振興經濟

相關新聞

桃園「蝦皮店到店」有確診者足跡 業者回應了

近日疫情再起，桃園市政府今天（1月12日）公布23處確診者足跡，遍布桃園、龜山、八德和中壢等行政區，包括百貨公司、觀光夜...

寶成越南廠員工爭取加發年終事件落幕 生產線恢復運作

寶成（9904）宣布，越南鞋廠工人以罷工爭取多發年終獎金事件今（12）日順利落幕，在社會輿論支持並取得員工諒解下，鞋廠員...

萬海航運進駐高雄港第五貨櫃中心 簽署碼頭租約

萬海航運擴大及加碼在地投資，今(12)日與臺灣港務公司舉辦簽約儀式，正式簽訂高雄港第五貨櫃中心第79、80、81號碼頭租...

蝦皮購物觀察去年網購防疫「精緻化」 熟齡男性增加

疫情影響下，電商購物已成為民眾日常。蝦皮購物公布2021年度消費狀況，2021年作為疫情再起的一年，消費者對於防疫相關商...

華城：目標今年建置超過30座快充站、500座充電樁

機電設備大廠華城（1519）訂出今年電動車充電站目標，公司目標在今年底前建置超過 30 座DC（直流）快充站，以及500...

KKday：台北市為國旅熱門地冠軍、Xpark門票最搶手

深度旅遊體驗電商平台KKday今(12)日發布國旅洞察報告，台北市是2021全年度國旅熱門目的地冠軍，新竹縣市、宜蘭縣分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。