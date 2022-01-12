寶成越南廠員工爭取加發年終事件落幕 生產線恢復運作

寶成（9904）宣布，越南鞋廠工人以罷工爭取多發年終獎金事件今（12）日順利落幕，在社會輿論支持並取得員工諒解下，鞋廠員工今天下午已全面恢復正常作業，且年終獎金方案也維持原議並未上調。

這次寶成員工發動罷工爭取多發年終獎金的工廠，位於越南同奈省邊和市（Bien Hoa），該廠員工有1.6萬人，主要是不滿年終獎金由去年的1.87個月，下調至今年的1至1.54個月。而該廠於1月7日發動罷工，扣除9日星期天例休，前後共計四天。

寶成表示，這幾天管理階層與工會及員工保持密切聯繫，並與員工進行個別談話。當地政府也協助與員工溝通，說明同奈省其他企業的年終狀況。同奈省勞動聯盟主管Nguyen Thi Nhu Y就表示，公司的年終獎金高於當地業界平均值。經過數日積極溝通，員工最終也能理解。

根據「胡志明市勞動榮軍與社會局」針對逾千家企業所做調查顯示，有一半的企業在發放年終獎金有困難。越南之聲（VOV）報導，今年企業的年終獎金可能較去年少三至五成。

其中，紡織和鞋業年終獎金僅剩原來的70%到75%，每人可獲400萬至600萬越南盾（新台幣約4,900元至7,300元），而寶成的年終獎金介於500萬至2,000萬越南盾，已高於一般水準，公司也有另外提供春節返鄉的車票補貼等福利。

在這種情況下，越南輿論普遍不認同以罷工爭取多發年終。有越南網友看到寶成復工的新聞，留言說企業在疫情下辛苦經營，寶成還能給出這樣的年終，已經很尊重工人了，應該互相體諒。

據了解，今天寶成鞋廠大部分員工已返回工廠上班，結束罷工抗議。上午10時，第一班工人吃完午飯、休息後就回到工作崗位，製鞋與化工生產線也全面恢復正常運作。

這次罷工的同奈寶成鞋廠，是寶成集團1994年在越南投資開設的第一家工廠。除了這座工廠外，南部各省市還有7家廠，總員工數超過13萬人。寶成集團預計發放年終獎金總計超過1.2兆越南盾（新台幣約14億元）。