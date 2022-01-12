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萬海航運進駐高雄港第五貨櫃中心 簽署碼頭租約

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海航運簽署高雄碼頭租約。(左起-萬海航運謝福隆總經理、臺灣港務公司李賢義董事長、臺灣港務公司陳劭良總經理)。圖／萬海航運提供
萬海航運簽署高雄碼頭租約。(左起-萬海航運謝福隆總經理、臺灣港務公司李賢義董事長、臺灣港務公司陳劭良總經理)。圖／萬海航運提供

萬海航運擴大及加碼在地投資，今(12)日與臺灣港務公司舉辦簽約儀式，正式簽訂高雄港第五貨櫃中心第79、80、81號碼頭租賃契約。透過承租第五貨櫃中心，萬海將擴大在高雄港碼頭的經營規模，除預期為高雄港帶來貨量成長，和促進經濟及提高就業機會外，亦使雙方合作關係更加緊密。

高雄港是台灣港口群中最重要的貿易門戶，亦為東亞區間海運運輸的重要轉口樞紐。萬海航運自1987年起於高雄承租碼頭經營，迄今已有35年歷史。目前承租之第二貨櫃中心63/64號碼頭，後線土地面積約21公頃，岸線長度520公尺，近十年作業穩定維持在100萬TEU水準。

第五貨櫃中心的79-81號碼頭，後線土地面積約40公頃，岸線總長約870公尺，可同時停靠三條船作業，設計年作業量可達180萬TEU，提供萬海充足的碼頭資源來支持業務成長，同時實現港口、航商及相關業者等多贏的局面，以優勢地理區位及高效能港埠作業，來強化高雄港貨櫃樞紐的競爭力。

近年來，萬海積極購入與訂造船舶，除鞏固近洋市場外，也增闢多條美西、美東與南美航線，使服務據點更加多元並完整，綿密的航線網絡將於高雄港匯集再轉運，未來貨量成長潛力可期。

港務公司預定於2023年7月交付79-81號碼頭，萬海將進行全場整建更新，投資引進新型、自動化作業機具與設備，提供創新、永續現代化碼頭營運環境，為港區與客戶提供高效率、智慧及環保兼具的港埠裝卸服務。

碼頭 萬海

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