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又增1護理師確診Ct16！北市證實「非中興院區」 發病以為疫苗副作用

桃園「蝦皮店到店」有確診者足跡 業者自主停業一天

NCC同意大豐電等系統台更動基本頻道 增加運動區塊

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）於12日同意大豐電（6184）、台灣數位寬頻和新高雄有線電視公司等3家系統經營者調整基本頻道計畫。內容主要包括在第73頻道新增Eleven sports 1、第74頻道新增Eleven sports 2，以及相關頻道位置調整。

NCC表示，新增前述頻道後，相關業者的第72至第74頻道形成體育頻道區塊，使消費者實際得以收看頻道數增加，並期望節目內容愈發精進，提升頻道內容多樣性，增進消費者權益。

根據業者規劃，原本在73頻道的緯來日本台將移動到76頻道，與77頻道的國興衛視變成日本頻道區塊，另將原本的NHK WORLD PREMIUM 和靖天日本台向後挪移。依照規定，業者要在頻道異動前的連續5日在頻道中跑馬燈插播字幕方式通知訂戶，已完成頻道異動變更程序。

有線電視 NCC

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