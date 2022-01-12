防疫風潮起 電商設防疫專區
變種病毒衝擊生活，創業家兄弟（8477）旗下生活市集表示，近期防疫相關商品熱搜及銷量顯著提升，其中「口罩」搜尋量為全站第一，本月年增1.3倍，銷量則有3倍漲幅，受疫情影響，運動、唱歌等活動又要戴口罩，兼顧新春元素的造型最受消費者喜愛。
生活市集統計，口罩以外，銷售排行第一的「酒精」搜尋量及銷量分別有年增4倍及10倍成長，部分消費者傾向挑選較溫和的消毒用品，生活市集指出，臨近春節連假加上防疫話題，看好防疫商品在年前的銷售買氣會持續看漲。
除了口罩、酒精以外，生活市集觀察銷售趨勢發現，許多消費者增加添購便利、多功能的日常防疫小物，例如「隔離門把按鍵筆」可用於電梯按鍵、電燈開關、門把等，還可安裝消毒酒精，避免觸碰後交叉感染；因長時間佩戴口罩衍生的減壓套、口罩掛繩也是疫情後的熱門商品，近期將相關品項集結成「防疫商品組合包」，讓消費者自由選擇組合，另外還包含了防噴沫面罩、防護衣、酒精噴霧機等防疫好物。
為使消費者便於選購，生活市集設立「防疫總動員」專區，不論是口罩、消毒用品、醫用額溫槍或防疫小物都能一站購足，讓消費者安心防疫。
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