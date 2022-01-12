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KKday：台北市為國旅熱門地冠軍、Xpark門票最搶手

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
深度旅遊體驗電商平台KKday今(12)日發布國旅洞察報告，台北市是2021全年度國旅熱門目的地冠軍，新竹縣市、宜蘭縣分別拿下亞軍、季軍，國旅人氣竄升目的地前三名依序為苗栗縣、基隆市、高雄市。圖／聯合報系資料照片
深度旅遊體驗電商平台KKday今(12)日發布國旅洞察報告，台北市是2021全年度國旅熱門目的地冠軍，新竹縣市、宜蘭縣分別拿下亞軍、季軍，國旅人氣竄升目的地前三名依序為苗栗縣、基隆市、高雄市。圖／聯合報系資料照片

深度旅遊體驗電商平台KKday今(12)日發布國旅洞察報告，台北市是2021全年度國旅熱門目的地冠軍，新竹縣市、宜蘭縣分別拿下亞軍、季軍，國旅人氣竄升目的地前三名依序為苗栗縣、基隆市、高雄市。

國人最愛票券類商品，離島、飯店度假、交通類體驗旅客的回購頻率最高，才開幕的Xpark都會型水生公園門票更是全站人氣王。

KKday分享，根據台灣市場全站旅遊體驗商品的綜合數據，2021年國旅熱門目的地前十名依序為台北市、新竹縣市、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、台南市、新北市、澎湖縣、台中市、屏東縣，相較2020年，國旅人氣竄升目的地前五名則為苗栗縣、基隆市、高雄市、嘉義縣市、屏東縣。KKday去年開發豪華露營、戶外體驗、都會旅遊、自然景區、水上活動等體驗耕耘有成，也獲得消費者青睞。

至於熱門國旅體驗商品前五名依序為票券類、離島旅遊、飯店度假、一日二日遊、戶外露營，若進一步探究消費者的回購行為，發現離島、飯店度假、交通類體驗旅客在站上的回購頻率最高，最受歡迎回購商品是Xpark都會型水生公園門票。

KKday統計，目前台灣市場的旅遊體驗供應商將近兩千家、合作飯店突破300家，全站國旅商品數更創下新高、超過7,600支。

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