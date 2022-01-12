高醫攜手仁寶旗下瑞寶 斥資億元建構細胞治療實驗室

近年來全球再生醫療(Regenerative Medicine)興起，細胞治療於癌症或其他疾病的臨床研究不斷推陳出新，高雄醫學大學附設中和紀念醫院和仁寶（2324）旗下的瑞寶生醫公司合作，斥資近億元打造國際一流的細胞治療實驗室，今（12）日在高雄市長陳其邁的見證下，舉行揭牌啟用儀式；未來實驗室將成為推展細胞治療之基礎研究及臨床應用的核心，可望為癌症或其他疾病患者提供全新的治療選擇，為臺灣生醫發展打造新的護國神山。

仁寶電腦董事長許勝雄表示，仁寶是被招親成功，在十多家競爭對象中雀屏中選。瑞寶生醫近年來深耕於癌症免疫細胞治療與幹細胞再生醫學領域，與高雄醫學大學暨醫療體系共同建構南臺灣最大的細胞治療實驗室，期望滿足台中以南各醫療單位的細胞治療需求，期望在產官學攜手之下，讓高雄成為國際知名的醫療都市。

瑞寶生醫董事長陳瑞聰也表示，細胞治療實驗室是仁寶攜手最緊密戰略伙伴──高醫大暨醫療體系，從海洋都市高雄出發，未來將結合更多的醫療科技，如AI相關醫療或長照，呼應高齡化社會的需求，未來很有機會把醫療打造成下一個護國神山，讓全世界聽到台灣傲人的醫療技術。

什麼是細胞治療？高醫附設中和紀念醫院細胞治療暨研究中心主任、血液腫瘤內科醫師劉益昌表示，細胞治療屬再生醫學的範疇，是疾病治療的一大突破。細胞治療和傳統藥物治療不同，是以輸入「活的細胞」至病人體內的方式，藉以生長、取代或修復受損的疾病組織，來治療疾病。近年已成為癌症或其他疾病的新興治療領域。

高醫附設中和紀念醫院於109年4月正式設立細胞治療暨研究中心，致力於細胞治療之基礎研究及臨床應用，不僅特管辦法所訂細胞治療技術，更推展與產學界的研究合作，導入臨床試驗，研發合併療法，引進高效能細胞治療，加強人才培育，期望成為台灣地區細胞治療的重鎮，提供病患不同於傳統治療的新希望。

高醫．瑞寶細胞治療實驗室占地約132.33坪，設有5間標準實驗室，每間細胞製備室備有6台無菌培養箱，可同時培養24組不同病人檢體，以及兩台無菌的A2等級生物安全櫃。室內採獨立式空調系統、全自動化清潔消毒設備，以及24小時的環境監控系統，可防止外圍汙染源帶入以及交叉汙染，進行無菌確效等品質管制實驗，衛福部特管辦法所需的無菌檢測項目都可在此執行，為國際級的細胞治療實驗室。