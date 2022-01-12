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先有綠海才有豪宅 「精銳SKY ONE」讓北中豪客都買單

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
「精銳SKY ONE」訴求先有綠海才有豪宅，引起重視綠意環境的豪宅客共鳴。記者宋健生攝影
「精銳SKY ONE」訴求先有綠海才有豪宅，引起重視綠意環境的豪宅客共鳴。記者宋健生攝影

台中預售新案「精銳SKY ONE」以「先有綠海才有豪宅」打出響亮口號，成功引起許多重視綠意環境的頂級豪宅客共鳴，其中更有北客看過一次就被大面積花園吸引當場訂購，以及同一家族客戶接連購買4戶的成交實例。業者指出，此案擁有最精華地段與最寬闊視野的雙重優勢，是北中豪客渴望置產的主要原因。

精銳建設總經理吳秋凉說，近年來台中豪宅也如同義大利、英國、新加坡等國家一樣，往減碳環保、生態綠化環境而努力，在國際上，都會區的低密度住宅區已成為超豪宅聚落的同義詞。

與七期新市政中心相鄰的北單元二區域，為台中最繁華與最高綠覆的交會處，代表「精華地段的總和」，「精銳SKY ONE」會受到北部、中部的頂級客層慧眼識英雄，即應證了地段即王道的不變真理。

單元二是台中低密度開發區域中容積率最低重劃區，僅120％，相對綠覆率也是最高的，滿佈綠意與名店林立的生活環境為市民有目共睹，更是心所嚮往。經過12年熟成，精銳建設陸續推出「精銳博」、「精銳Garden One」等案，低密度大基地、大花園的產品特色，已鮮明烙印在購屋人的心中。

而今年新案「精銳SKY ONE」更是集單元二之最，將地段、綠海、國際建築融為一體，完全符合高端客層的購屋所需。吳秋凉說，尤其是已經住過繁華都會的「生活富豪」，更能體會住在精華市區的森林中是多麼奢侈的一件事。

精銳建設經理朱自仁進一步說明，「精銳SKY ONE」的買方有來自台北信義區、台中七期、中部傳產企業主與青年創業家。這些買家本身住在台北、台中最繁華地區，卻未曾停止追求更好的生活環境，「精銳SKY ONE」不論在地段價值、生活機能、建築美學與品牌獨特性，都能滿足豪客挑剔與渴望的心理。

朱自仁補充說到，「精銳SKY ONE」獨出市場的眾多「唯一」特點，正是打動北部、中部高端客層的主因，包括：目前唯一兼得七期、單元二、公益路黃金地段優點，唯一緊鄰萬坪公園第一排、社區私家花園達1,200坪以上、錯層宜居大陽台，達到對外的綠化景觀、對內的住家綠化、建築的垂直綠化，三種綠意價值兼具。還有單元二唯一完整街廓基地，擁有360度環景視野。全案規劃50至120坪產品，每坪成交單價62萬至72萬元。

基地面積1,558坪的「精銳SKY ONE」面對萬坪黎新公園，是北單元二豪宅群中唯一面對萬坪公園的全街廓住宅案。朱自仁說，精銳建設針對每個開發建案的特性，量身打造因地制宜的專屬建築規劃。「精銳SKY ONE」面對的萬坪綠海及360度環景視野，讓建築物就像是航行在綠海中的遊艇，因而宜居陽台就以遊艇的船頭甲板為設計意象，呈現出波濤般律動的建築外觀。

此外，「精銳SKY ONE」一改過去框架式的門廳設計，更為了呼應與萬坪綠海公園的相連接，獨創「景觀式門廳」，開創建築美學新境界。室內公共空間則由全球頂尖奢華飯店的美學舵手美國Wimberly Interior操刀。

分析目前北單元二豪宅市場，已推案的建商包括寶輝「City Park」、「雙橡園2279」、「陸府植森」等。其中寶輝「City Park」低樓層成交價格已達每坪64.8萬元；「陸府植森」則是北單元首座完工大樓案，當時房價即與七期相當，備受市場肯定而再度加碼補進北單元二土地庫存。

此案擁有最精華地段與寬闊視野的雙重優勢，是北中豪客渴望置產的主要原因。記者宋健生/攝影
此案擁有最精華地段與寬闊視野的雙重優勢，是北中豪客渴望置產的主要原因。記者宋健生/攝影
錯層宜居大陽台，達到對外的綠化景觀、對內的住家綠化。記者宋健生/攝影
錯層宜居大陽台，達到對外的綠化景觀、對內的住家綠化。記者宋健生/攝影

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