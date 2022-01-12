威剛機器人加入新竹臺大分院團隊 提升醫療環境安全

威剛科技（3260）與新竹臺大分院去年7月發表「C-Rob智慧自主移動機器人 （C-Rob Autonomous Mobile Robot， C-Rob AMR)）—台威醫寶」完成概念性驗證（Proof of Concept，POC）後，以智慧自主移動機器人為研發基礎，考量新冠疫情與臨床需求，開發出具有噴霧殺菌與紫外線殺菌功能的機型，把智慧自主機器人的優勢充分發揮，於今（12）日正式加入新竹臺大分院環境清潔消毒團隊，輔助清潔人員於生醫醫院竹北院區門診候診區與門診診間等進行例行性清潔消毒工作，透過人機協作提升感染管制效能，維護就醫民眾健康。

威剛科技董事長陳立白表示：「台威醫寶的首要任務將以環境消毒為主軸，整合噴霧殺菌、紫外線殺菌、智慧導航、避開障礙以及精準定位等功能；我們將在第二階段以優化的AI演算法，進階智慧技術，增加包括清潔、語音導引、跟隨技術及運送等功能，結合護理人員行為模式及智慧偵測，進一步有效協助護理人員執行臨床護理服務。」

新竹臺大分院院長余忠仁表示：「新竹臺大分院肩負急重症醫療服務、提升新竹地區的醫療水準與推動暨發展智慧醫療的重要任務。因此我們廣泛結合科技產業共同合作研發創新，希望藉由跨領域創新，讓新竹臺大分院成為臺灣智慧醫院之典範。我們很榮幸與威剛科技合作，一同帶動臺灣醫療與科技產業轉型與升級。」

新竹臺大分院副院長、智慧醫療創新中心負責人譚慶鼎表示：「智慧醫療所希望達到的目標就是在醫療服務方面可以精確化、安全化以及有效率。現階段台威醫寶可運用於大範圍、大面積的環境清潔消毒，透過智慧路徑規劃建置的功能，台威醫寶在掃瞄地圖後即可自行依清消路線行走。此外，透過人員協助操作，台威醫寶亦可進出電梯上下樓，抵達工作場域自動執行清消作業，除了減輕清潔人員的負荷工作，避免職業傷害，同時也提升環境清消能力與效率。我們將與威剛團隊繼續合作研發更具效率的紫外線殺菌機器人，以提升醫療照護品質。」