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新竹大遠百虎年福袋 祭出史上最高中獎率11.1%搶客

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹大遠百虎年福袋，祭出史上最高中獎率11.1%搶客。業者／提供
新竹大遠百虎年福袋，祭出史上最高中獎率11.1%搶客。業者／提供

因應遠百竹北店春節前開幕的磁吸效應，新竹大遠百虎年福袋明（13）日起預購開跑，祭出史上最高中獎率11.1%，要留住消費者的腳步。

新竹大遠百表示，新年試手氣、袋好運的新春福袋預購，歷年來深受消費者喜愛，不需排隊即有機會抽中價值13萬的運動舒眠椅及YAMAHA 125機車等大獎。

明（13）日起至元月31日期間持HAPPY GO卡+全館單筆滿888元以上發票，即可以現金2,000元預購福袋乙只，每袋內含2,000元商品券及百貨服飾400元抵用券+主題餐廳100元抵用券。另於2月1日大年初一還有機會將bgreen運動舒眠椅、YAMAHA機車、APPLE好禮及各式小家電等七項大獎帶回家，此次特別加碼回饋抽500元紅利券100名，以呼應111年。以上共計111名獎項，虎年福袋限量1,000份，售完為止。

新竹大遠百虎年福袋預購時間地點及內容如下：

●預購販售時間：111/1/13(四)11：00~111/1/31(一)18：00

●預購販售地點：6F客服中心

●福袋售價：每份2,000元(僅限全額現金交易)

●福袋數量：限量1,000份(售完為止)

●福袋內容：(1)2,000元商品券乙份

(2)500元抵用券(200元*2張+100元*1張，)

200元抵用券限1/28~2/28於女/男/童裝/女用/家用單筆滿1,200元抵用乙張

100元抵用券限1/28~2/28於主題餐廳當日單筆滿500元抵用乙張

詳細使用方式依券面告示為主

(3)初一大獎抽獎券乙張

●預購辦法：凡於福袋預購活動期間憑持HAPPY GO卡+全館當日單筆消費滿888元

以上發票即可以現金2,000元即可預購「虎虎生風袋好運」福袋乙份。

(福袋不參加全館贈送亦不列入HG點數計算，每人每卡單筆發票限購乙份)

福袋 遠百

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