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統一進駐土城重劃區 7.5億打造複合式大樓

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
「新北市土城區明德段國有土地招商案」，由「統一超商股份有限公司」得標。圖／經發局提供
「新北市土城區明德段國有土地招商案」，由「統一超商股份有限公司」得標。圖／經發局提供

位於土城暫緩重劃區的「新北市土城區明德段國有土地招商案」，於1月7日辦理綜合評選，由統一超商得標，預估投資逾7.5億元。初步規劃打造地下三層、地上七層的商場及辦公室，估計於114年底完工並可創造約200個就機會。

此招商案基地面積接近560坪，統一超商規劃多用途商業空間，導入旗下7-ELEVEN、康是美及星巴克等知名品牌進駐，並提供智能便民停車消費服務，同時，在辦公空間上，因應企業需求不同，規劃獨立與共享辦公室，也可望引入新創企業進駐，帶動周邊產業發展與提高就業機會，提升土城暫緩重劃區優質生活，建築設計特別導入土城區特色花卉油桐花意象。

經發局表示，該基地周邊匯集產業、交通、公共設施及醫療等優勢。產業面上，周邊科技產業蓬勃發展、吸引人口移居就業；在交通方面則鄰近捷運板南線土城、海山站，未來又有捷運萬大線通車之雙捷運，加上預計明年動工的國3北土城交流道，將大幅提升交通便捷性。

統一超商 捷運 重劃區

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