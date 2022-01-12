萬海加碼投資高雄港 簽署第五貨櫃中心79-81號碼頭租約

台灣港務公司與萬海航運（2615）今（12）日簽署為期20年的高雄港第五貨櫃中心79至81號碼頭及附屬設施租賃契約，此次簽約象徵台灣港務公司持續協助輔導航商建立長遠營運基地外，亦宣示萬海航運持續深耕高雄港作為全球轉運基地，並擴大營運規模，保持名列全球前十大航運公司。

高港第五貨櫃中心79-81號碼頭總長度近870公尺，水深負14~15公尺，自88年起由長榮海運承租，今適逢該公司將於112年下半年搬遷至第七貨櫃中心營運，港務公司為維持高雄港為貨櫃樞紐港地位，推動高雄港貨櫃碼頭整合，與萬海航運超前佈署協商，由萬海航運接續進駐第五貨櫃中心79-81號碼頭，以發揮碼頭營運綜效。

萬海航運預計投資新臺幣70餘億元進行碼頭及櫃場改建，包含現代化橋式起重機及門式起重機等，可有效提升裝卸作業效率，並利用第五貨櫃中心深水碼頭營運利基，加強遠洋航線之布局。

萬海航運公司為全球十大航運公司，於83年由第一貨櫃中心42號碼頭搬遷至第二貨櫃中心63/64號碼頭，近10年除109年受疫情影響外，在高雄港年作業量皆達100萬TEU以上，營運作業量極為穩定，對於鞏固高雄港貨櫃量極具貢獻。

近年萬海航運擴大營運範圍，跨足遠洋航線之經營，原承租第二貨櫃中心63/64號碼頭作業能量已逐漸飽和，而有提升碼頭營運能量之需求。港務公司藉由長榮海運搬遷至第七貨櫃中心營運之契機，啟動高雄港貨櫃碼頭重配置計畫，協助萬海航運租賃經營第五貨櫃中心79-81號碼頭後，作業面積將提升為2倍，可有效紓緩萬海航運既有63、64號碼頭作業能量飽和情形，且79-81號碼頭、場地及機具設備均將更新或新設，設施條件可供該公司新購1.3萬TEU超巴拿馬級貨櫃輪靠泊作業，更有利萬海航運調撥轉口櫃至高雄港轉運，達到經濟規模，進而提高整體營運效能。

港務公司期盼藉由本次簽署第五貨櫃中心79至81號碼頭及附屬設施租賃契約，協助萬海航運以高雄港為全球母港持續深耕，積極爭取遠洋及近洋航線及轉口貨源佈署，以創造雙贏共榮，並提升高雄港整體營運競爭力，再創高雄港另一個成長高峰。