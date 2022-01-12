再現5筆交易！信義聯勤2021年總銷47億 榮登北市豪宅王

熱錢多、通膨下，豪宅是大量資金保值港口。據房仲業者統計，2021年台北豪宅總銷金額前三名分別為「信義聯勤one park」47.5億元、「西華富邦」45億、「和平大苑」28.9億元；其中，據最新實價揭露「信義聯勤one park」再現5筆交易，4戶買家是自然人，單價在227.5~269.7萬元，總價落在3.54~4億元，另1戶買家為「殷振實業」公司，無貸款購入。

北市大安區指標豪宅「信義聯勤one park」2021年目前揭露交易已達12筆，年度總銷金額約47.5億元，平均每戶總價近4億，榮登台北市豪宅最高總銷的豪宅。

據最新實價登錄，「信義聯勤one park」，5筆交易，分別為8、12、15、21、23樓，總價落在3.54~4億元上下、單價在227.5~269.7萬元之間，其中，4戶買家是自然人，1戶買家為「殷振實業」公司，無貸款購入，15樓在11月成交3.8億元、單價251.5萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「信義聯勤one park」享有大安森林公園萬坪景觀，永久棟距吸引富豪收藏，分南北兩棟，揭露至今每筆單價都超過200萬，穩居2百萬俱樂部，該社區20樓以上高樓層成交價落在260萬元以上，且32樓戶創下最高單價達299萬元，奪下年度最高單價台北豪宅王。

「西華富邦」總銷約45億，僅次「信義聯勤one park」位居第二，不過全年交易量達15筆，居交易量冠軍。因樓層高低，以及是否面河景，故單價落差較大，去年成交單價區間落在142.1~233萬元。而總銷金額排名第三的是「和平大苑」去年共11筆，單價落在每坪130.8~197.4萬元，總銷約28.9億元。

張旭嵐指出，前三賣座豪宅各有特色「西華富邦」總戶數236戶，戶數多、單價範圍大，並擁有大直水岸景觀及飯店式管理，在北市豪宅中相當具有指標性，且緊鄰內科，近松山機場，對於高階企業主或台商來說，交通機能便利性佳，吸引不少富豪和企業名人入住。

「和平大苑」因頂樓戶由藝人周杰倫買下而聲名大噪，不過因樓高38層，高低樓層價差大，歷史最高單價就是37和38樓樓中樓戶總價6.6億，225萬，最低是三樓106.9萬，總價不到2億，同一個豪宅，入門票價差距頗大。