保修站出現街邊店 TOYOTA搶進社區型的保修站

最近許多車友都在討論看到街邊出現小店面的TOYOTA保養廠，常常提出「這真的是TOYOTA的保修站」嗎?和泰汽車（2207）售後服務本部長吳家炎表示，聽到消費者的心聲，新年度TOYOTA全面搶進區型的保修站，提供更快速、更便利的保養服務。

而且這樣的店型，主打的保養服務，約2-4人的團隊，給所有人鄰居般的感覺，不只是服務TOYOTA的車主，其他廠牌的車主也可以提供服務，包括換輪胎、電瓶等服務，保修站長從接待、維修、零件備料、維修說明、結帳提供一條龍服務，也建立一個全新「TOYOTA保修站站長制度」，提供給年輕人更多當另類老闆的機會。

吳家炎表示，時間就是金錢，保養車速度也要快，將有三大優勢，地點便利、服務據點多、保養維修快，TOYOTA全面搶進社區型的保修站，新型態的保修站，站長就是技師，站長就像你我熟悉社區一般型保修廠老闆，跟客人更貼近，服務速度更快，有遇到麻煩的維修問題，就再轉到大型保修廠，提供更多的客戶服務。

根據統計，TOYOTA車主當中有20%並沒有回到原廠保修，許多人的共同問題就是地點不方便、維修時間長，考量到現在保修廠的服務容量已飽和，擴大投資小型據點，去年社區型的據點約30個點，今年會翻倍達到60個點，主打快速便利性。