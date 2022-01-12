TOYOTA搶進商用車TOWN ACE 全台名市場、商圈走透透

和泰汽車（2207）代理的TOYOTA蟬聯20年台灣車市銷售冠軍，全面搶攻商用車市場（俗稱小發財）「發財王牌TOWN ACE」新車全台各大知名果菜市場、商圈「走透透」，預售不到50天，已經寫下3300台的佳績，而且業界推估，隨著近日不斷果菜市場展出，年後訂單還有望再爆增。

國內商用車市場一直是中華汽車（2204）銷售遙遙領先國內其他同業，商用車也是中華車銷售強項車款。和泰車代理TOYOTA新年度將引進全新小型商用車「發財王牌TOWN ACE」，推出汰舊換新預購價僅46.1萬起，還可以根據各種需求增加調整配備，近期引起不少想換發財車「頭家」前往看車。

疫情後，不少人開始小額創業，對於小發財車的需求量增加，和泰車瞄準這樣的商機，全面到各大果菜市場展車，讓想買的「頭家」可以不用再跑一趟展間就能賞車，之前在台北市的花市展出、苗栗、台中漁市場辦巡迴展示，消費者的反應都相當好。

也很好1月14前住高雄鳳農果菜市場、1月15日前往高雄鳳山假日花市，16日則來到嘉義的博愛家樂福，全台走透透，主要是讓想買商用車的「頭家們」，可以親自看看商品品質，透過服務人員在行動據點遻明，提供給想買的人更多更便利性外，也提供小商車的車主更好的服務體驗。

TOYOTA全新小型商用車TOWN ACE在預售期間已經相當轟動。汽車達人表示，TOYOTA TOWN ACE擁有絕佳載重力與超大貨床設計，可說是近年市場上期待度最高的全新小型商用車，去年11月24日 開始預接，預售僅50天、已經寫下訂單近3300 台佳績，全年已經喊出年賣1萬台的高目標。

汽車達人分析，「發財王牌TOWN ACE」這次會引起市場熱議，而且訂單量不斷攀升，這跟過去TOYOTA推出的瑞獅、INNOVA屢屢創下銷售佳績有很直接的關係，消費者對於這兩款車一直擁有「耐操、好用、品質掛保證」等口碑，在消費者心中留下深刻印象。