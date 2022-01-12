和泰首創社區型保修站 2024年將達百店

和泰為服務更多顧客，除了中大型保養廠以外，更構建全球首創的「社區型保修站」，目前累積達30店，目標2024年要達到100店。

和泰表示，主要是因為累積的車主逐年增加，至2017年已經達到167萬，而和泰最大售後服務產能僅230萬，加上新車款、車型持續導入，售後服務需求成長，因此當時預估到2019年就會飽和。

和泰也說，不少車主會因為地點便利與快速兩大原因而選擇坊間保養廠，形成不少流失車主，加上從如超市龍頭全聯持續展出社區小型店的零售通路變化趨勢得到的靈感，2019年開出首家新型態社區型保修站，至2021年底已經達30間。

和泰指出，社區型保修站不但規模較小，尋求最適地點設置，對於消費者來說，地點更為便利，而對經營者來說，投資成本更低，可以快速的損益兩平，平均半年就可以損平，最快甚至1個月就獲利。

和泰更說，社區型保修站主打保養、快速，雖然規模較小，但仍有認證技師、原廠零件與保固權益，至今已經累積5.5萬的入站台次，更有98%比例的車主願意再回頭。

和泰表示，2023年目標達到80店，至2024年可以突破百店，屆時加上123間服務廠，全台將有223間服務據點，而因應人力需求，也與32間學校建教合作，每年還要招募250位人力。