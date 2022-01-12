買氣旺！最賣座行政區曝 南客北漂都選這

游資豐沛、民間投資遍地開花，購屋熱潮不斷！據永慶房產集團統計，2021六都建物買賣移轉棟數達6.77萬棟，創8年新高，其中，最賣座行政區前三名分別是桃園市桃園區，共11,686件、台中市北屯區，共9,068件、桃園市中壢區，共8,338件。專家指出，桃園因房價相對親民、產業升級下，出現「南客北漂、北客桃移」的現象。

觀察六都買賣移轉棟數，前三名行政區中，桃園市以「桃園區」及「中壢區」搶下兩席，其中桃園區表現最為驚豔，全年買賣移轉棟數突破萬棟，來到11,686件，去年有八個月單破千棟，買氣相當火熱。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園因為與雙北的地緣關係，近年隨著高鐵、捷運等軌道交通愈漸完備，一小時生活圈儼然成形，加上坐擁空港的優勢，讓桃園成為企業廠辦、總部設點的一級戰區，此外近年推動產業升級，計畫將桃園打造成智慧產業新聚落，帶動當地產業發展，吸引大量就業人口湧進。

近年桃園重劃區開發一波波，如桃園有中路重劃區、經國重劃區及小檜溪重劃區，中壢也有青埔特區、過嶺重劃區等，市場推案量大、供給物件多元，能同時滿足首購、換屋及置產族等各式需求

在產業投資、就業無虞、人口成長、交通建設及重劃區推案量大的催動下，加上房價相較雙北更具優勢，自然也就成為了「南客北漂、北客桃移」的購屋熱門選擇，住宅均價分別為桃園區22.2萬/坪、中壢區20.2萬/坪。

排名第二的台中市北屯區，在新興重劃區拉抬下，單年交易三度衝破千棟，其中全年更以9,068棟，創歷史新高，顯示北屯區豐沛供給、需求不容小覷，住宅均價為21.7萬元/坪。

陳金萍指出，北屯區房市開出紅盤，主要來自重大建設與投資利多百花齊放，不僅有台74線、中捷綠線奠定大台中半小時生活圈，廣大的重劃腹地，如北屯機廠、單元12、水湳經貿園區及十四期重劃區，去年也有大量的交屋潮出籠。