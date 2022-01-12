ARTC防禦駕駛小叮嚀 騎車遠離大型車

「最遙遠的距離，是我在你身邊，而你卻看不見…」，這著名詩句道出暗戀者的憂傷情懷；而同樣的句子若用來形容用路情境中可怕的「車輛盲點」，竟也十分貼切。根據統計，國內機車傷亡事故中，就以因大型車的「視野盲點」及「內輪差」而導致的車禍意外最為常見。所以，面對路上的大型車，其他用路人千萬不要只將「保持安全距離」當成口號，而身處於危機四伏的大型車盲區之中卻不自知。

「真的沒有看到！」，是許多車禍發生時最常聽到肇事駕駛說的一句話。這也說明了視野受阻或看不到的地方就容易釀出危險；且不幸的是，一旦事故發生，最大受害者往往都是體積小的用路者，如機車、自行車騎士或行人。其實無論小客車或大型車，都會存在一部份區域的視野盲點，它絕對是交通路況中看不到、又不能忽視的危險因子之一。

因此，除了駕駛朋友們一定要瞭解車輛本身的視野盲點特性，開車時多輔以擺頭及適當調整後視鏡以確認行進路線之外，更要呼籲大型車駕駛應考量大車視野盲點特別多，務必時時提高警覺、謹慎行駛；另一方面，機車最好避免與大型車「併行行駛」，並且把握大型車轉向或是停等紅燈時儘量不要靠近等迴避原則，以免因他人「沒看到」的一時疏失，造成個人及家庭一輩子的遺憾。

面對即將到來的寒假與春節長假的出遊旺季，車輛中心「防禦駕駛」教練鍾國良再次提醒，相較於馬路上其它車輛，體型較小的機車，可以利用「常時開大燈」來提升自己的「被視性」，並謹守「遠離大型車」等防禦駕駛作為；簡單來說，就是用路時也要建立「風險概念」，然後早一步把危險發生的可能性降至最低，守護好自身的安全，這正是防禦駕駛的真諦。

2022年開春之際，車輛中心又再推出『機車防禦駕駛攻略』小貼圖，今年正是以「遠離大型車」為主題，敬請多加轉傳、分享；也許您的一個舉手之勞，能為親愛的家人朋友們播下防禦駕駛觀念的種子，甚至成為影響一生用路安全的契機！同時，車輛中心的「防禦駕駛手冊-企業推廣專案」也再度展開囉，期待新的一年有更多企業主重視與響應，一同來關心員工的通勤安全。更多防禦駕駛資訊，請上車輛中心網站查詢：https://www.artc.org.tw/