星宇航空全台首架A330neo新機 2月交機

星宇航空領先業界引進全台首架A330neo（編號B-58301），預計今年2月中旬交機，完成新機導入驗證及機組人員訓練後，於今年5月投入營運，飛航亞洲重點城市，穩健迎接疫後逐步復甦後的旅運市場，提供旅客最舒適精緻的飛航服務。星宇航空表示：依機隊規劃將導入八架A330neo，除2月份首架交付外，本年度將再陸續導入三架同款新機。

為迎接A330neo機隊加入，同時記錄這歷史性的時刻，星宇小舖首次加入「接機」行列，歷經近一年的時間策劃與設計，推出以機型為主題打造全系列周邊商品，包含好評補貨上架的A330neo動態夜燈音樂鈴，航迷必收的A330neo飛行飄帶鑰匙圈，A330neo安全帶鑰匙圈頸繩織帶，及聯名推出的NEW ERA 9TWENTY 920 B-58301 象牙米棒球帽，UNO Rough B-58301旅行頸枕等，各項商品皆為限量販售，粉絲們絕對要把握機會收藏。

首款主打商品A330neo安全帶鑰匙圈頸繩織帶，以機上座椅安全帶為設計靈感，並選用高雅百搭的茶晶色，雙扣頭環設計可拆解為鑰匙圈使用，每只NT$380。還有熱賣商品 A330neo動態夜燈音樂鈴，星宇聯手知音文創獨家打造以機上降落音樂及機坪場景為主題的夜燈音樂鈴，造型擬真細緻，每台2,890元。

星宇航空二度攜手知名品牌 Uno 打造 A330neo 旅行頸枕，呼應航機機務工程師制服的藍紅配色，選用深藍透氣網布搭配亮眼紅色出芽，金銀雙色 STARLUX LOGO 燙字展現精品質感，採用涼感記憶棉枕蕊提供多向支撐，外出攜帶可輕鬆壓縮至四分之一輕量體積，舒適滿足旅行或午睡的生活需求，每個1,680元。

另也將推出NEW ERA象牙米棒球帽，結合航空美學與運動潮流，帽前布標繡上星宇首架A330neo 機身編號 B-58301，帽後還有迷你航機刺繡巧思，每頂 1,580元。最後，航空迷必備A330neo 飛行飄帶鑰匙圈也將壓軸登場，延續法國 Airbus 原廠質感設計， 雙面繡有 Airbus 機型及STARLUX LOGO，黑金兩色可供選購，每只280元。