預售屋拋售暴增逾6成！ 這時間恐爆新一波高峰

樂屋網統計，去年中古屋市場表現暢旺，相較2020年訪客數增加2成以上，預約看屋數更大增3成6；此外，賣方拋到中古市場求售的預售屋物件，也來到近萬件的高水位，預料內政部預售屋禁止換約修法若逐漸明朗，預售屋拋售件數有機會再創一波高峰。

樂屋網指出，以往站上賣方轉手的預售屋件數大概維持在3、4千件左右，但從2020年10月內政部與各地方政府大動作稽查預售屋，站上的預售屋件數明顯上升，去年7月房地合一2.0上路前，一度突破1萬多件。後來數量微微往下走，但仍維持在9千多件的水準。

不過，到了11月又出現第二波高峰，12月底物件數為10,936件，年增率高達64%。

雖然12月9日官方拋出擬修法禁止預售屋換約，引發市場譁然，但拋售的預售屋件數並無明顯波動，研判是因為草案尚在討論階段，賣方尚處觀望，倘若今年修法進度明朗，有可能在新政上路前，再湧現一波拋售高峰。

依據樂屋網站上數字統計，去年12月無論是訪客數或網路預約看屋數，相較前月皆下滑約1成，但相比前一年度同期仍是呈現正成長。

綜觀去年整體中古屋網路買氣，相較2020年訪客數提升21.6%，預約看屋數則增加36.5%；進一步觀察逐月表現，3月曾有一波小高峰，隨著疫情升溫而逐步下滑，5月跌至2021年最低點，之後再反彈回升，9月、10月衝到去年最高，之後又略為下滑。

樂屋網總經理蕭政華指出，不少買方期望國曆年底前買到房子，好在農曆過年前入住，房仲業者則因績效考核、獎金制度與營收考量等，也想在國曆年底前成交。

從成交時間往前回推，買方至少要在8、9月就開始進行上網找房，才有機會在當年進行後續實體看屋及成交，因此網路找房的行為多半會在9月、10月出現一波高峰，12月降溫亦可預期，但雖降溫仍有一定熱度，因此年增率仍是呈現成長。