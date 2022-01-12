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最賣座行政區揭曉 北漂客、南移族都選擇這裡

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
桃園區全年買賣移轉棟數突破萬棟，來到11,686件。圖／永慶房產提供
桃園區全年買賣移轉棟數突破萬棟，來到11,686件。圖／永慶房產提供

六都去年買賣移轉棟數達26.7萬棟，創8年新高。房仲統計熱門交易行政區，桃園市桃園區以11,686件，奪下六都最賣座行政區，台中市北屯區9,068件第二，桃園市中壢區8,338件名列第3名。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，去年房市雖面臨疫情和打炒房，但市場剛性需求強勁，加上游資豐沛，重量級企業在各地接連投資、設廠，民間投資遍地開花，消費信心回溫，連帶推升購屋信心，造就購屋熱潮。

觀察六都買賣移轉交易量，前三名行政區中，桃園市以「桃園區」及「中壢區」搶下兩席，其中桃園區表現最為驚豔，全年買賣移轉棟數突破萬棟，來到11,686件，去年有八個月單破千棟，買氣相當火熱。

陳金萍表示，桃園因為與雙北的地緣關係，近年隨著高鐵、捷運等軌道交通愈漸完備，一小時生活圈成形，加上坐擁空港的優勢，讓桃園成為企業廠辦、總部設點的一級戰區，加上近年推動產業升級，吸引大量就業人口湧進。

此外，桃園近年重劃區開發一波波，如中路重劃區、經國重劃區、小檜溪重劃區，青埔特區、過嶺重劃區等，市場推案量大、供給物件多元，能同時滿足首購、換屋及置產族等各式需求。

在產業投資、就業無虞、人口成長、交通建設及重劃區推案量大的五大推力催動下，加上房價相較雙北更具優勢，桃園因此成了「南客北漂、北客桃移」的購屋熱門選擇，目前住宅均價分別為桃園區22.2萬/坪、中壢區20.2萬/坪。

交易量排名第二的台中市北屯區，在新興重劃區拉抬下，全年達9,068棟，創下統計以來的歷史首見。

陳金萍解釋，北屯區房市開出紅盤，主要來自重大建設與投資利多百花齊放，不僅有台74線、中捷綠線奠定大台中半小時生活圈，後續更有漢神洲際商城、台中巨蛋、環球購物中心等大型商場題材支撐。

重劃區多，腹地大，如北屯機廠、單元12、水湳經貿園區及十四期重劃區，建商積極進場，讓該區房地產熱度迅速竄升，而且房價仍算相對親民，除強力磁吸台中蛋黃區居民遷入外，也吸引不少周邊縣市，如苗栗、彰化、南投民眾的目光。

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

重劃區

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