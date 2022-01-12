威剛科技提升醫療環境安全 台威醫寶加入新竹臺大分院

威剛科技（3260）近幾年營運領域持續拓展，包括完整電競產品線、工業應用解決方案，商用電動車與AI智能機器人等多元產品，其中，去年7月與新竹臺大分院發表「C-Rob智慧自主移動機器人 (C-Rob Autonomous Mobile Robot，C-Rob AMR) --台威醫寶」完成概念性驗證(Proof of Concept；POC)後，今（12）日台威醫寶正式加入新竹臺大分院環境清潔消毒團隊，為台灣防疫再添助力。

威剛表示，台威醫寶是以智慧自主移動機器人為研發基礎，考量新冠疫情與臨床需求，開發出具有噴霧殺菌與紫外線殺菌功能的機型，把智慧自主機器人的優勢充分發揮，於12日正式加入新竹臺大分院環境清潔消毒團隊，輔助清潔人員於生醫醫院竹北院區門診候診區與門診診間等進行例行性清潔消毒工作，透過人機協作提升感染管制效能，維護就醫民眾健康。

威剛科技陳立白董事長表示：「台威醫寶的首要任務將以環境消毒為主軸，整合噴霧殺菌、紫外線殺菌、智慧導航、避開障礙以及精準定位等功能；我們將在第二階段以優化的AI演算法，進階智慧技術，增加包括清潔、語音導引、跟隨技術及運送等功能，結合護理人員行為模式及智慧偵測，進一步有效協助護理人員執行臨床護理服務。」

除了智慧型機器人正式上線之外，威剛首創的電動三輪車威速登金卡多，近期也可望進行交車，預計首批交車給國內物流業者嘉里大榮物流，威剛今年除本業看好外，在業外部分也可望繳出好表現。