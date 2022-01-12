4千億推案量搶市！一表看2021十大建商 在地建商也上榜

2021年房市先蹲後跳，據591新建案調查，去年全台推案量達1.7兆元，前10大建商貢獻4,073.8億元案量，較2020年略減1成多，不過仍占全台近4分之1，規模可見一斑，排名依序為寶佳、興富發（2542）、麗寶、遠雄（5522）、豐邑、璞園、亞昕（5213）、威均、國泰、昌益事業，

排行第一的寶佳機構，已是三連霸，今年案量雖未突破前兩年的千億元大關，但憑著旗下子公司打「團體戰」輪番推案，在國內各大重劃區都能見其蹤跡，以近900億元案量，穩坐龍頭。

第二名的興富發，有別於前幾年火力集中在中南部，2021年則是南北連線，在基隆、桃園及高雄推出三個百億指標案，不僅量能大爆發，較前年激增8成多，隨著房市續旺及自身豐沛的土地庫存，興富發今年推案力道也持續看旺。

連續三年上榜的麗寶集團，近年購地版圖「包山包海」，不僅在2020年豪擲33億元搶進新北市八里的台北港特定區，去年也是大手筆標下金山市區的多筆土地，甚至雲林虎尾、南投仁愛鄉都可見其腳步；這次一舉衝上第3名，整體推案量年增2成多，正是憑藉淡水新市鎮總銷近兩百億的指標案「名軒海樂地」，加上台中梧棲、太平等地「微笑歐洲」、「微笑莊園」一系列透天案挹注所致。

第四名遠雄建設，去年在北中南都有新案進場的情況下，維持年推案300多億的恆溫量能，諸如在梧棲區推出總銷174億元，海線地區量體最大的千戶造鎮案「遠雄幸福成」，其主打2字頭單價，總價千萬內的親民訴求，頗受台中市區的首購族青睞。

深耕台中、新竹房市多年的豐邑機構則位居第五名，去年推案個數不算多，但包括「豐邑G Tower」「豐邑一綻」個個都頗具份量，其中最「重量級」是在台中東區，緊鄰三井LaLaport商場、台糖湖濱生態園區的「浩瀚湖濱城」，該案基地3500多坪，採住宅、商辦及店面複合式規劃，每坪開價約4到5字頭，總銷案量200億元也榮登去年國內規模最大的新案之一。

至於首次入榜就衝上第六名的璞園建築，過往在雙北紮根已久，去年除了台北市南港、士林及北投等地都有推案，更在豪宅及金融大樓雲集的松山區敦化北路上，推出總銷150億元的都更案「敦仰」，引起周邊不小轟動；而該案規劃地上23層、地下6層建築，共60戶住家，目前雖仍在預售階段，但根據實價登錄揭露的成交資訊，該案每坪成交價已定錨200萬元，成功擠身北市超級豪宅俱樂部。

第七名上亞昕開發，近年除了搶地不落人後，亦積極跨出林口搶攻雙北區塊，像與新潤（6186）合作，位於北市南港區的指標案「擎天森林」，不僅主打純宅環境，2-3房的中小坪數規劃，擄獲不少內科工程師與周邊購屋族青睞，根據預售屋實價登錄顯示，該社區目前已有超過2百筆成交紀錄，每坪行情約落在8、9頭。此外，亞昕也進入都更收割期，與華威機構聯袂推出的「亞昕華威」，由於地點緊鄰台北車站，甫推出即備受關注。

隨著房市熱絡與區域人氣，帶動「惦惦吃三碗公」的地區建商浮出檯面第，第八名威均建設，早早在青埔地區卡位，去年靠著「青塘園」、「帝璽」兩大百億重量及「園舞曲」等案一戰成名。

第九名國泰建設（2501），向來是區域「票房保證」，即便去年並無量體百億的指標案登場，在品牌形象號召下，仍能吸引消費者買單，如在台南安平區推出的「UNi PARK」，公開不久住宅產品就已完銷。