新北五股、泰山失守！兩房門檻600萬跳至800萬

新北市五股、泰山一帶交通方便，房價親民，是不少預算有限民眾購屋首選，不過，住商不動產五泰房屋統計，這兩區近年房價飆漲，最受首購、新婚、小家庭喜愛的兩房產品，已從2017年的660萬就可以買到，漲到2021年的835萬才能入手，五年來漲幅高達26%。

其中又以疫情發生後，漲勢最明顯，2020年漲幅達10.4%， 去年2021年漲幅則為6.5%，合計近17%，相當驚人。

三房產品過去四年門檻維持在970萬左右，不過去年也開始上漲，五股洲子洋重劃區三房起跳價格站上了1000萬，三房最高售價也突破2000萬，達到2060萬。

泰山方面，熱門的十八甲重劃區，兩房門檻也由5年前770萬，上漲到900多萬，三房門檻已突破1000萬大關，要1100萬才能買到。

住商不動產五泰房屋執行長李政哲表示，五泰地區房價上漲，主要是供需失調，許多房仲從去年下半年開始已感受到無房可賣的窘境，許多條件比較好的中古屋，幾乎是推出數小時就賣出。