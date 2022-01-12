快訊

獨／桃機入境確診者爆增 衛福部祭3大措施防醫療崩潰

認握有不堪證據！李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北五股、泰山失守！兩房門檻600萬跳至800萬

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
五股洲子洋示意圖 記者游智文／攝影
五股洲子洋示意圖 記者游智文／攝影

新北市五股、泰山一帶交通方便，房價親民，是不少預算有限民眾購屋首選，不過，住商不動產五泰房屋統計，這兩區近年房價飆漲，最受首購、新婚、小家庭喜愛的兩房產品，已從2017年的660萬就可以買到，漲到2021年的835萬才能入手，五年來漲幅高達26%。

其中又以疫情發生後，漲勢最明顯，2020年漲幅達10.4%， 去年2021年漲幅則為6.5%，合計近17%，相當驚人。

三房產品過去四年門檻維持在970萬左右，不過去年也開始上漲，五股洲子洋重劃區三房起跳價格站上了1000萬，三房最高售價也突破2000萬，達到2060萬。

泰山方面，熱門的十八甲重劃區，兩房門檻也由5年前770萬，上漲到900多萬，三房門檻已突破1000萬大關，要1100萬才能買到。

住商不動產五泰房屋執行長李政哲表示，五泰地區房價上漲，主要是供需失調，許多房仲從去年下半年開始已感受到無房可賣的窘境，許多條件比較好的中古屋，幾乎是推出數小時就賣出。

以住商不動產五泰房屋為例，房源也從三年前2019年的約800件，下滑到如今的不到500件，預期今年供需失調的狀況不會緩解，仍是賣方市場，雖然今年央行可能會升息，但是預料溫和緩升，房貸利息壓力不大，加上原物料持續上漲，房價仍會持續上漲。

資料來源／住商不動產五泰房屋
資料來源／住商不動產五泰房屋
資料來源／住商不動產五泰房屋
資料來源／住商不動產五泰房屋

房價 重劃區 泰山

延伸閱讀

新北公辦都更第一案 簽約

新北平安祥虎春聯出爐 石門民眾踴躍索取

新北創新教育加速器推進 南強工商開汽車微板金培育

不用考上醫學系就能讀 新北與北大、馬偕開大學先修班

相關新聞

新北五股、泰山失守！兩房門檻600萬跳至800萬

新北市五股、泰山一帶交通方便，房價親民，是不少預算有限民眾購屋首選，不過，住商不動產五泰房屋統計，這兩區近年房價飆漲，最...

大同大樓都更 市值衝200億

台北市土地寸土寸金，加上政府政策推波助瀾，掀起老屋重建的都更危老熱潮；由土地銀行、兆豐銀行共同投資創立的中國建築經理股份...

房價飆、建商狂推案搶市 2021十大贏家出爐

2021年房市先蹲後跳，看好房價上漲，建商積極推案搶市，根據591新建案調查，去年全台推案量達1.7兆元，推案量前十大建...

元大集團握大同大樓七成產權 自用出租都是選項

位於台北市南京復興交叉口黃金地段的大同大樓將都更，元大集團旗下企業合計持有大同大樓產權逾七成，未來都更增值可期，都更完成...

亞洲空運爆艙 台鏈迎轉單

彭博資訊報導，香港爆發Omicron疫情，已讓航空供應鏈瀕臨崩潰，飛航禁令和空運運能降低，亞洲空運龍頭國泰航空運能僅剩2...

華航貨運團隊小而美 人均產值逾1.5億元

在去年全世界飽受疫情衝擊之際，台灣海空運業大豐收，以航空雙雄中的華航為例，疫情下積極投入貨運部署，充分發揮21架貨機運能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。