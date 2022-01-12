房價飆、建商狂推案搶市 2021十大贏家出爐

2021年房市先蹲後跳，看好房價上漲，建商積極推案搶市，根據591新建案調查，去年全台推案量達1.7兆元，推案量前十大建商依序為寶佳、興富發（2542）、麗寶、遠雄（5522）、豐邑、璞園、亞昕（5213）、威均、國泰（2882）、昌益事業。

591新建案統計，去年這十家共推出4,073億元案量，占全台近4分之1，規模可見一斑，由於預售屋買氣旺，也都成了大贏家。

去年由寶佳機構推案886億拿下第一，已是三連霸，旗下公司在國內各大重劃區都能見其蹤跡，穩坐推案王。

案量雖未突破前兩年的千億元大關，但憑著旗下子公司打「團體戰」輪番推案，仍以近900億元案量，雄踞十大建商之首。

排名第二的興富發，有別於前幾年火力集中在中南部，2021年南北連線，在基隆、桃園及高雄推出三個百億指標案，不僅量能大爆發，較前一年激增8成多，隨著房市續旺及自身豐沛的土地庫存，興富發今年推案力道也持續看旺。

連續三年上榜的麗寶集團，近年購地版圖「包山包海」，2020年豪擲33億元搶進新北市八里的台北港特定區，去年也是大手筆標下金山市區的多筆土地，甚至雲林虎尾、南投仁愛鄉都可見其腳步，去年整體推案量年增2成多，衝上第3名。

遠雄建設去年在北中南都有新案進場的情況下，維持年推案300多億的恆溫量能，如在梧棲區推出總銷174億元，海線地區量體最大的千戶造鎮案「遠雄幸福成」，主打2字頭單價，總價千萬內的親民訴求，頗受台中市區的首購族青睞。

深耕台中、新竹房市多年的豐邑機構則位居第5名，去年推案個數不算多，但包括「豐邑G Tower」「豐邑一綻」個個都具份量，其中最「重量級」是在台中東區，緊鄰三井LaLaport商場、台糖湖濱生態園區的「浩瀚湖濱城」，該案基地3500多坪，採住宅、商辦及店面複合式規劃，每坪開價約4到5字頭，總銷案量200億元也榮登去年國內規模最大的新案之一。

排名第六的璞園建築，去年在北市南港、士林及北投都有推案，並在豪宅及金融大樓雲集的松山區敦化北路上，推出總銷150億元的都更案「敦仰」，根據實價登錄揭露的成交資訊，該案多戶每坪成交價破200萬元，擠身北市超級豪宅俱樂部。

排名第7名的亞昕開發，近年積極跨出林口搶攻雙北區塊，如與新潤（6186）合作，位於北市南港區的指標案「擎天森林」，此外，亞昕也進入都更收割期，與華威機構聯袂推出的「亞昕華威」。

另外，隨著房市熱絡，不少區域人氣紅不讓，帶動「惦惦吃三碗公」的地區建商浮出檯面，如早早在青埔地區卡位的威均建設，去年靠著「青塘園」、「帝璽」兩大百億重量及「園舞曲」等案，在強敵環伺下擠身第8名。