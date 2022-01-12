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舊振南「戲春食趣」春節禮盒買氣旺企業送禮預訂逾四成

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
舊振南全台實體門市即日起推出滿額贈活動，全力衝刺業績。記者宋健生/攝影
舊振南全台實體門市即日起推出滿額贈活動，全力衝刺業績。記者宋健生/攝影

福虎生豐賀歲！邁入第133年的百年漢餅品牌舊振南，今年以「戲春食趣」為主題，搭配童趣插畫，推出一系列春節應景禮盒。舊振南表示，由於疫情關係，節慶市場買氣蓬勃，目前所有禮盒預購已超過3萬盒、提前滿單。

據了解，今年預購的買家有超過四成以上為企業送禮需求，其中又以600至800元的禮盒最受歡迎，其次為1,200元的禮盒。儘管原物料價格上揚，但舊振南並未漲價，而是以內容物加量方式把單價提高。

舊振南總經理李立元表示，舊振南深耕企業送禮市場多年，不斷探詢消費者的需求，反映在禮盒的設計規劃上，思考如何將禮盒可以看起來精緻大方，組合內容又豐富多元，最重要的還能夠傳遞年節的吉祥祝福。

譬如象徵十全十美的「圓好時光禮籃」，以九種不同的春節應景漢餅、甜品，附上一組新春限定紅包袋與窗花、傳遞不同的吉祥祝福，為2022最虎的新年賀禮。今年更推出福虎生豐「圓好時光禮籃B款」特惠85折，數量有限。

舊振南身為漢餅領導品牌，也在漢餅上展現新意，首度設計了金元寶與春福造型的小巧漢餅，搭配經典豆沙餡、鳳梨餡，讓人耳目一新，成為最應景特別的禮品，也象徵迎春納福、財源滾滾的祝福之意。

另外還有大吉大利禮盒，採用季節限定的茂谷柑研發帶有果肉與果皮口感的茂谷酥，酸甜滋味，層次豐富。

李立元表示，全台實體門市即日起更推出滿額贈活動，消費折扣後滿600元，可享舊振南春節生肖主題春福窗花與限定紅包袋好禮2選1；消費折扣後滿1,500元，贈送棗支禮品袋一個，數量有限，送完為止。

另一方面，舊振南長期關心永續飲食議題，2018年開始跨足米食新創品牌「EATMI」，歷時三年研發，終於在去年底正式發表百分之百台灣米所製成的「米包」系列產品，標榜無麩低負擔。

此外，「EATMI」更與台灣首家雲端虛擬廚房「Just Kitchen」跨界聯手，共同推出超潛力米食新星作品「BITE MI」系列，讓追求飲食環保的消費者，在家也能透過外送平台輕鬆享用健康無麩的蔬食美味。

李立元分享，他長期觀察台灣農業與食品產業，由於生活型態的改變，台灣的稻米消費量逐年下降，小麥消費則逐年成長，甚至已有呈現死亡交叉的趨勢。

李立元對於台灣人逐漸消失的米食魂深感憂心，他也希望透過創新為台灣米食注入新的能量，翻轉一般消費者對於米飯的刻板印象，讓吃米變得簡單，成為一種從台灣出發的新食尚。

EATMI除了與Just Kitchen推出首款聯名餐點外，也陸續與國內知名飲食品牌合作，未來希望能推出更多米點子，打造新世代的米食文化，讓消費者重新享受台灣米食的美好。

百年漢餅品牌舊振南今年以「戲春食趣」為主題，推出一系列春節應景禮盒。記者宋健生/攝影
百年漢餅品牌舊振南今年以「戲春食趣」為主題，推出一系列春節應景禮盒。記者宋健生/攝影

舊振南 春節 紅包

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