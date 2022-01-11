晶華酒店推各項方案 搶攻春節9天連假商機

晶華全面搶攻春節假期商機，長達九天的農曆春節假期即將來臨，親友餐敘及闔家出遊的需求量勢必大增，台北晶華酒店備妥人力物力，推出一系列應景的餐飲與住房活動滿足市場需求，包括「新春晶采假期」、「新春雙饗．虎克船長之夜」，1月31日(除夕)起至2月5日(大年初五)，各餐廳也接連端出豐盛的圍爐饗宴。

國旅大爆發，現在要到台北以外的觀光風景區渡假，訂房已經是高難度，搶攻未決定春節旅遊地的消費者商機，大年初一(2/1)中午十二點更特別於酒店大門口安排「祥獅獻瑞」表演為所有賓客討個吉利好彩頭，以精采豐富的內容陪伴消費者歡度新年。

即日起至3月31日起以虎年限定的「新春晶采假期」住房專案揭開序幕，房客可使用頂樓露天游泳池與城市星空電影院等設施，並享用翌日栢麗廳自助早餐。

另外，2月3日至5日的「新春雙饗．虎克船長之夜」住房專案，豐富內容包括入住精緻客房、享受於宴會廳新年期間獨家舉辦的「虎克船長之夜」，搭配翌日栢麗廳早餐，兩人成行。

1月31日(除夕)起至2月5日(大年初五)，各餐廳也接連端出豐盛的圍爐饗宴，包括宴會廳的「福虎生豐團圓宴」、栢麗廳將餐檯以及座位延伸至中庭推出「三合一Super Buffet」、三燔本家的「豪華海陸鍋物饗宴」，以及ROBIN'S的「西式海陸大餐」，日前甫恢復營運、位於故宮博物院院區內的故宮晶華也推出「福虎賀歲饗宴」。

迎接虎年的來臨，酒店內各餐廳使出渾身解數吸客，氣派寬敞的三樓大宴會廳於1月31日除夕夜當日舉辦「晶虎迎春．迎新年」晚宴，現場設有寫春聯、剪影藝術等傳統童玩，以及俏皮小丑、魔術師等即興表演娛樂，以豐盛美味的團圓桌菜為消費者一年一度的團圓夜增色。

為擴大服務親友團聚餐敘的人潮，除夕當晚除一樓的栢麗廳自助餐廳特別將餐檯以及座位延伸至中庭，提供上百道的菜色選擇，更加入泰市場海鮮餐廳、以及Just Italian義饗食堂的多款人氣菜色。