口罩股落難 恆大、康那香公布自結獲利轉虧

口罩廠恆大（1325）及康那香（9919）近期股價出現大幅變化，今（11）日應主管機關要求，公佈自結獲利，其中恆大去年11月單月稅後純損0.03元，康那香去年12月則是稅前虧損200萬元。

恆大近期股價從45元附近起漲，最高來到61元，但是今天遭逢巨大賣壓，股價以52.3元跌停作收。康那香也從25元附近起漲，最高來到34.25元，不過今天一樣遭逢賣壓，股價以30.95元跌停作收。

觀察恆大的單月營收走勢，從2020年11月開始就出現明顯下滑，單月營收先跌破三億元大關，到了2021年二月之後，又跌破二億元大關，去年七月開始，再跌破一億元大關。累計恆大去年營收為11.9億元，年減率達7成。營收下滑也直接反映在獲利上，去年第1、2季，恆大單季都還有獲利1.3億元及1.5億元，不過到了第3季，則由盈轉虧，虧損2600萬元。

康那香去年營收為40.2億元，年減率20%；獲利狀況，前半年歸屬母公司純益仍有1.16億元，不過第3季小虧1400萬元，累計前3季仍獲利1.01億元，每股稅後純益0.52元。