2022初春日本好「趣」處！ 來場滋賀縣大津市深度之旅

很久沒有去日本旅遊了，疫情逐漸趨緩的2022年，找個好時光、邀上好旅伴，一起計畫出遊吧！對於許多喜愛日本的台灣人而言，位於日本關西滋賀縣、猶如大海般的「琵琶湖」不但熟悉且嚮往；而位於京都隔壁的滋賀縣大津市，是滋賀縣的縣政府所在地，從京都車站搭乘JR普通列車僅需9分鐘，交通相當便利。

滋賀縣的「琵琶湖」是日本最大的湖泊，周邊打造許多休閒玩樂的自行車、獨木舟體驗活動，也得天獨厚擁有以美肌效果著名的「雄琴溫泉」，以及著名的世界遺產「比叡山延曆寺」等充滿日本歷史與季節色彩的寺廟與神社，值得遊客專程前往滋賀縣，體驗一趟深度的文化體驗旅遊。

人氣推薦景點一【琵琶湖Valley與琵琶湖Terrance】

「琵琶湖Valley」位於琵琶湖西側，從京都東高速交流道開車約40分鐘可達，從JR湖西線志賀站搭乘巴士約10分鐘即可抵達，成為京阪神旅遊的人氣景點。搭乘日本速度最快的纜車，只要5分鐘就可以抵達標高1,100公尺的山頂，沿途更可欣賞壯麗的琵琶湖景觀。

而「琵琶湖Valley」本身雖然是滑雪場，但在冬季以外的時間也相當推薦前往旅遊；近期因2008年開幕以來持續擴張的「琵琶湖Terrace」成為年輕族群的人氣景點，也成為社群軟體上拍攝網美照的新寵兒。此外，園區內販售的「Terrance Soda」更成為人氣打卡小物之一，沁藍色的飲品搭配上水藍湖面與湛藍天空背景，彷彿身處於海洋之中。園區內也設有「Zip Line」高空滑索體驗，共提供7種路線，其冒險刺激的體驗感，成為情侶、家庭度假旅遊的首選旅遊勝地。

人氣推薦景點二【世界遺產-比叡山延曆寺】

比叡山於西元788年由高僧「最澄」開山，是天台宗的總本山，日本許多佛教宗派的祖師或高僧都曾在此修行，所以也被稱為日本佛教的母山，也是許多歷史故事的舞台，更在1994年被國際教科文組織登錄為世界文化遺產。比叡山延曆寺位於大津市與京都市的交界上，可一覽琵琶湖的美麗景色。

延曆寺本身分為三大區域，分別是東塔、西塔、橫川，其中在於東塔的「根本中堂」是規模最大的佛堂，也是比叡山延曆寺的中心，現今的建築物為江戶時代重建而保留至今；秋季時節更是比叡山賞楓的好時機，一大片火焰紅的美景燦爛登場，美不勝收。

人氣推薦景點三【石山寺】

「石山寺」創建於西元747年，是西國三十三札所巡禮的第13號札所，又因植有春櫻、秋楓等符合四季的花草，亦被稱為「花之寺」，無論任何季節到訪，都能享受與眾不同的美景。「石山寺」是著名的楓葉名所，踏入大門映入眼簾的火紅楓葉迎接著遊客，寺內共有2,000株楓樹，每當楓葉轉紅時，晚上寺方也會舉辦點燈活動，夢幻景象吸引眾多遊客慕名前來。正如其名，「石山寺」是在石頭的山上所創建之寺廟，本殿前聳立著天然紀念物「硅灰石」，本殿與寶塔都建立在這硅灰石上。

人氣推薦景點四【everglades琵琶湖豪華露營】

適合闔家大小的「豪華露營（Glamping）」近年來已成為日本最受歡迎的休閒活動，「everglades琵琶湖」度假村於2021年4月全新開幕，園區內的美式風格也充分展現異國風情。「everglades琵琶湖」度假村提供多種形式的獨棟露營小屋，最大的特色為旅客可從房間露台的私人碼頭泛舟出航，親近大自然並享受陽光，與最愛的家人或朋友度過美好的悠閒時光。

人氣推薦景點五【BIWAICHI自行車環湖路線與獨木舟體驗】

休閒自行車在日本琵琶湖環湖一圈的「BIWAICHI」行程，更是全球自行車手們的聖地之一。由大津市最受歡迎的水上俱樂部「O'PAL」所推出的全新路線是針對自行車愛好者所規劃的行程，非常適合想體驗道地日本風味旅遊的遊客們，由專業導遊帶領，遊客騎乘著電動自行車，深度參訪當地巷弄，包含當地人才知道的秘境觀景台，以及充滿濃濃當地人文風情的「月子茶屋」，體驗大津的田園風光。

人氣推薦景點六【雄琴溫泉x溫泉旅館巡禮】

「雄琴溫泉」是距離京都市區最近的溫泉區，擁有約1,200年的歷史，其為鹼性單純泉，有「美人溫泉」之美譽。「湯元館」是享譽盛名的溫泉旅館，其最大特徵是在館內就可以享受「溫泉巡禮」，館內有七座不同的溫泉湯屋供選擇，其中最具人氣的便是位於頂樓的「月心之湯」，白天可以由高處俯瞰美麗的琵琶湖，晚上則可欣賞大津市夜景與星光月色。

人氣推薦景點七【HOTEL講】

大津市是滋賀縣的縣廳所在地，在江戶時代是江戶（現在的東京）至京都的東海道53座宿場的最後一座宿場，也是人口最多的宿場，旅人們會在此換錢、購物，準備好進京；同時大津也是重要港口，由這邊接收北國來的物資再送往京都，「HOTEL講大津百町」所在的京町通也就是當時最熱鬧的地方。2018年開幕的「HOTEL講大津百町」是由「整個商店街都是旅館的一部分」的概念發展而來，亦即「在商店街住宿、在商店街用餐、在商店街購物」，讓旅客深入當地生活，體驗大津市的人情味與美好。

人氣推薦景點八【志津可樓】

料亭老舖「志津可樓」在滋賀縣被譽為「近江八景」之一，觀光景點「滿月寺 御浮堂」的所在大津市堅田地區，在當地文人雅士與老一輩之中相當出名，擁有將近百年歷史，目前已傳承至第三代。「志津可樓」最著名的料理是冬季的「鴨肉壽喜燒鍋」及琵琶湖的「新鮮湖魚宴席料理」。新鮮湖魚以備長炭火爐燒烤，搭配不同佐料，打造一魚三吃的豐富吃法；而重頭戲則是選用天然鴨肉的壽喜鍋，鮮甜高湯搭配上有彈性口感的鴨肉及鴨肉丸子，創造令人感動的味蕾體驗。

人氣推薦景點九【松喜屋X近江牛】

日本的三大和牛分別是滋賀縣產的「近江牛」、「神戶牛」和「松阪牛」，由日本官方所認證，且舉世聞名。近江牛擁有長達約400年的歷史，其特色為脂肪溶點較低，口感較不油膩且油花分布均勻，為肉品界的高級食材。其中從明治時代初期就在推廣近江牛的老店「松喜屋」更是饕客們的愛店，一進店即可看見長型、氣派、專屬打造的鐵板燒煎台，一般鐵板厚度為2.5公分，而松喜屋則為3公分，可將牛肉的美味提升至極限。與東京相比，在大津市可以用較為親民的價位享受到美味的近江牛肉，並以鐵板燒、壽喜燒、涮涮鍋等不同料理方式品嚐美味，交通也相當便利，搭乘京阪電車於「唐橋前車站」下車，徒步只需1分鐘。

人氣推薦景點十【叶匠壽庵 壽長生之鄉】