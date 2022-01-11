台灣運動防疫傳佳音！萬泰科技與台體大簽署產學合作

電線電纜大廠萬泰科技（6190），與國立臺灣體育運動大學為催生台灣運動防疫標準規範、啟發學術研究方向，並帶動相關產品的開發，雙方合意產學聯手共同合作，並於今(11)日簽訂「運動防疫產學合作」備忘錄。

這項產學合作備忘錄的簽約儀式，在臺體大長啟樓五樓國際會議廳舉行，由萬泰科技集團董事長張銘烈與臺體大校長許光麃主持。張銘烈並致贈臺體大該公司新上市的最新專利防疫利器「ACT銀銅鈦醫療口罩」，給予臺體大的全體學生與教職人員，作為春節期間連假出遊時，群聚交互感染高風險期的自我防護。

這次致贈口罩共2萬1,900片，市價將近20萬元。由臺體大運動選手許齊全、徐建安、辜雪芃、宋亭瑤等代表接受，校方亦回贈毛巾、旗幟、袋子以表感謝。

「ACT銀銅鈦濺鍍技術」是萬泰科技集團旗下子公司銀嘉科技研發成功，全球唯一的獨家科技，也是台灣在口罩醫療研發技術上的重大突破。

這項獨家專利技術，有勝於美國業者採用的銀纖維材料，以及中國大陸業者濺鍍銅技術做成的氧化銅口罩產品，是將3種金屬「銀、銅、鈦」複合式濺鍍在不織布與紡織品上，能強化相關產品抵抗細菌的能力，讓細菌過濾校率(BFE)達到99%以上。

尤其因為其特別醫療表現，使得口罩的壓差設計達到1.9mmH2O/cm2(一般要求5以下)，防禦力高於一般醫用口罩及外科口罩的標準要求。

張銘烈表示，「ACT銀銅鈦濺鍍技術」除了應用於口罩、防護衣、空氣濾網之外，未來也將廣泛應用於各式紡織產品，例如手術衣、頭罩、一般衣物、毛巾、床單、枕頭套、窗簾、空氣清淨機濾網等等，可全面協助建構防疫網。

張銘烈強調，自此台灣在「運動防疫」領域的發展，可謂開啟了新的紀元。臺體大也成為台灣體壇運動防疫領域的先驅，雙方共創在台灣防疫歷史上一個令人振奮的里程碑。