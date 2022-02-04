整理包／你今年幾個月？各行各業年終十大排行 想轉職請參考

每年農曆年前的年終話題，總是上班族群最在意的事情。忙了一年就等公司能給予合理年終及報酬，犒賞一年的辛勞。去(2021)年年底長榮海運曝工年終40個月，引起熱議，由於新冠肺炎肆虐影響，有些產業反而在業績單上長紅，進而寫下另類的年終傳奇。《聯合新聞網》整理出今年國內各行各業的年終獎金，供讀者參考。特別是正在轉職、求職的讀者，來看看哪十家在今年給出高額年終獎金。

第一名：長榮海運年終獎金40個月

長榮海運（2603）在疫情下超豪氣，由於全球貨櫃輪運價飆漲，長榮海運在去年前三季獲利就已突破1500億，員工在去年年底一早刷戶頭，看到了史上前所未有的數字：「40個月」年終，一度讓員工嗨到最高點，但也有人在媒體曝光後表示，僅有岸上內勤，不含實際跑船的員工，才有這個驚人的年終數字。

第二名：萬海航運傳上看24個月

貨櫃三雄齊發，在長榮海運員工爽領40個月年終後，也傳出同為航運業的萬海上看24個月的「豪爽」年終。除了年終的傳聞，還有一筆員工獲利的紅利也相當可觀。農曆年前還傳出萬海年終再加碼，被認為有12個月外加100萬元，對此，萬海航運則表示純屬猜測，並說萬海的年終獎金每年都會在農曆新年前的最後一個工作日才會公布，往常都是依員工績效作為發放標準；並且，萬海的薪資獎金皆為秘密制，並不會對外公布。

第三名：圓點奈米 平均年終最高18個月

新冠肺炎疫情下，長榮海運喊出40個月的高額年終，台灣最大奈米磁珠、核酸萃取儀器製造商「圓點奈米」(6797)也出現年薪上看30個月，凡年資達標的員工平均年薪也在20至30個月間，大約年終獎金最高是18個月、令人羡慕的金額。圓點奈米員工今年可領到8至18個月年終，金額遠遠超越業界行情。

第四名：陽明海運年終12個月

陽明海運董事會拍板年終獎金由原來的八個月再加碼四個月，發放12個月的年終，在農曆年前已入袋。

長榮海運發放40個月年終獎金，讓陽明海運的年終數字在最後一刻加碼大轉彎，陽明董事會基於海運是全球競爭型態行業，不能讓陽明員工的年終獎金跟同業差距太遠，但因陽明屬泛公股事業，年終獎金無法與私人型態的海運業者相比，為盡量符合員工預期，決定發放12個月。另外也通過全部員工新年度平均調薪案約4%。

第四名：台新金最高12個月年終

15家金控去年前11月大賺5,579億元，年成長高達57％。據悉，公股金控最高上看7個月；民營金控方面，台新金表示最高可上看12個月，表現優秀的員工，最多年終獎金可領到12個月以上，整體平均約落在6至7個月。台新金強調，每年都會依照獲利水準提撥員工年終獎金，並依照各子公司及事業單位績效的表現差異化核給。

第五名：台中銀犀利 年終最高9個月

銀行向來年終都很令人期待，今年台中銀行（2812）在獲利創新高，並順利完成現金增資等鼓舞下，拍板年終獎金平均六個月，與獲利同創歷來最佳水準，根據台中銀透露，業績好的員工更可領到超過九個月的年終獎金。除了年終，台中銀也比照軍公教調薪4%的水準，讓全體員工不含考績升等加薪之外，還能平均加薪接近4%。

15家金控去年前11月大賺5,579億元，年成長高達57％。據悉，公股金控最高上看7個月；民營金控方面，富邦金有望上看8至9個月以上。2020年初時富邦金即表示，平均年終獎金有6～7個月，並視員工績效及各子公司KPI而定；去年若再比前年高，應有機會達到8至9個月以上。

第七名：聯發國際 年終獎金8個月 歷年最高

聯發國際（2756）發出大紅包，宣布今年年終獎金最高8個月，平均3個月。以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」為主要收益來源的聯發國際，2021年前三季累計營收達6.14億元，與2020年同期相比成長31％，美加的營收占比高達58％；去年公司前三季稅後淨利8千5百萬元，純益率13.93 ％，稅後EPS 5.52元，獲利狀況不僅恢復至疫情前的水準，獲利能力更優於同業。

第八名：台塑（1301）集團7個月本薪。

台塑四寶去(2021)年全年大賺2,403億元，創下新高，台塑（1301）集團按照獎金計算原則，2021年台塑企業四大公司平均每股稅前盈餘為9.25元，大方給出七個月本薪的年終獎金。市場指出，若以該集團員工平均薪資5.69萬元計算，每人終獎金可望進帳近40萬元。

第九名：合庫銀加薪6.6% 年終逾7個月

響應政府加薪政策，合庫銀行宣布，將自明（2022）年1月1日起為員工調薪4％，加計年度考績晉薪，平均加薪幅度達6.6％以上，合庫並透露，今年員工年終獎金「遠超過七個月」。合庫率先宣布加薪，可望發揮領頭羊作用，帶領其他公股行庫跟進。

合庫近年在董事長雷仲達帶領下獲利屢創新高，截至11月底，今年累計稅後純益達172.36億元，較去年同期大幅成長27.49％，合庫指出，有了好業績，理所當然要回饋給辛苦打拚的員工。

第九名：玉山金年終獎金發7個月

玉山金控前11月稅後純益創歷年同期新高，年終獎金「一定比前一年好」。市場推估，前一年玉山金年終獎金平均四~六個月，這次有機會發出最高7個月年終獎金。

第十名：華航發6個月年終 調薪4%

睽違12年，華航發六個月年終獎金。華航（2610）宣布，員工年終獎金六個月基本薪，新年度調薪幅度平均不低於公教人員4%。華航已成為全球航空業最讓人羨慕的幸福企業；根據統計，華航領到六個月的年終獎金已經是12年前的事，也凸顯華航去年全年每股純益（EPS）將突破1元。

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