台灣國際醫療暨健康照護展報名起跑 聚焦跨域商機媒合

外貿協會辦理的「台灣國際醫療暨健康照護展」將於2022年6月16日至18日在台北南港展覽展出，即日起開放報名。七大展區涵蓋上游原料至下游醫材成品，除了展示最完整的醫療產業生產供應鏈，更跨界科技、紡織、運動、健康等領域，並瞄準專業買主如批發商、代理商、採購、醫事人員等邀請觀展採購，提供參展業者B2B商貿功能為核心的國際舞台。貿協表示，本月底前報名享早鳥八折優惠。

貿協表示，全球人民健康意識提升及高齡人口導向發展，健康議題備受關注，也為醫療市場帶來新商機，特別是在新冠疫情影響下，居家、小型及簡易式檢測醫材開闢一條新道路，透過物聯網資訊串流及人工智慧與大數據等科技發展，初步醫療診斷也由醫院走向社區與家庭，逐步朝向遠距醫療的目標邁進。

數位科技應用深入醫療產業也帶動了精準醫療及精準健康興起，實現以人為本的醫療模式，藉由智慧監測得到的數據進行分析運用，打造個人化的醫療行為與健康管理方式，病患將成為產品開發的產與者，共同開發醫療產業創新商模。

去年該展邀請來自全球17國買主，媒合超過60場次洽談會，為業者鏈結國際商貿布局；另一項亮點活動「醫療產業國際論壇」，剖析Tech(科技)、Trend(趨勢)、Startup(新創)三大產業議題，線上直播超過八萬人次觀看。 此外，展覽將持續提供虛實整合的數位加值服務，包括線上展覽、企業專屬電子報、社群媒體行銷等多元方案，讓參展廠商不受國際疫情變化及限制，仍能透過線上服務及數位行銷，開拓國際市場商機。