智崴衝刺歐洲 與全球主題樂園營運集團組聯盟

智崴集團(5263)海外投資的阿姆斯特丹THIS IS HOLLAND飛行劇院將從3月31日起,與全球知名主題樂園營運集團默林娛樂(Merlin Entertainments PLC)組成策略聯盟,由默林娛樂專業團隊提供經營管理與行銷推廣服務,THIS IS HOLLAND飛行劇院並將加入默林娛樂位於荷蘭境內五大旅遊景點的套票聯合銷售。

默林娛樂集團為歐洲最大的主題樂園營運商,全球年來客總數也是僅次於迪士尼集團。有別於迪士尼集團的大型主題樂園,其經營的是中小型主題樂園、旅遊中繼站(Midway Attractions),旗下營運包含倫敦眼(London Eye)、樂高樂園(Legoland Resort)、樂高探索館(LEGOLAND Discovery Centres)、杜莎夫人蠟像館(Madame Tussauds)、地牢(The Dungeons)、Sea Life(Sea Life水族館)、佩佩豬樂園(PeppaPig World of Play)等,默林娛樂集團在24個國家運營137個主題樂園、24家旅館和6個度假村,2019年有超過6,700萬人次到訪於其全球營運的據點中。

阿姆斯特丹飛行劇院THIS IS HOLLAND納入默林娛樂的營運版圖後,將成為默林娛樂於歐洲營運的第一座景點式飛行劇院,豐富化默林集團內遊樂景點的營運類別,並將分享其行銷資源和阿姆斯特丹杜莎夫人蠟像館、阿姆斯特丹地牢、Sea Life水族館、樂高樂園探索館以及即將開幕的佩佩豬樂園等五個知名景點組成聯票,共同行銷推廣,推展票務營收。

默林集團歐洲區總經理Rene Sleven表示,非常興奮THIS IS HOLLAND飛行劇院加入默林集團在荷蘭營運景點的聯合推廣行列,並成為Merlin在歐洲營運的第一座景點式飛行劇院,期待雙方未來在荷蘭和歐洲所有其他營運點的更多的合作與發展!

智崴集團表示,默林集團已是智崴固定飛行劇院採購的集團客戶之一,旗下在全世界的樂高樂園飛行劇院皆由智崴客製化設計生產;今THIS IS HOLLAND飛行劇院攜手默林娛樂集團成為營運行銷聯盟,將可整合更多元的行銷與營運資源,為THIS IS HOLLAND飛行劇院帶來更多的營收。更重要的是,智崴與默林兩集團聯袂長期合作下,未來智崴將以沉浸式的體感模擬科技,為默林集團轄下140餘個地點打造更真實與奇幻主題樂園體驗。