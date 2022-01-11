擺脫美中貿易戰及疫情陰霾 手工具去年出口由黑翻紅

台灣為為全球前五大手工具出口國，由於受到疫情影響及美中貿易戰，2019年及2020年，出口金額微幅下滑，去年隨著全球景氣回升及金屬價格上揚，手工具出口撥亂反正，出口金額成長27.4%，達47.9億美元。

手工具產品包括板手、螺絲起子、套筒等工具組。貿易局受訪表示，以出口量分析，台灣在國際上最大競爭對手為中國大陸，但對於其中是否為台商在大陸設廠還是大陸自有品牌則在出口數據較難以判斷。

貿易局以2017年至2020年全球手工具出口占比分析，全球市佔率最高為大陸，平均逾三成，第二為德國，全球市占率約15%，其次為美國、日本及台灣；台灣手工具在全球市占近4%。

台灣於2018年出口到美國、歐盟、大陸及日本等市場都呈現正成長，但在2019年受到美中貿易戰及全球景氣震盪，出口金額微幅下滑，其中對大陸出口年減逾二成。2020年因為疫情肆虐，出口金額「連二黑」，其中以歐盟市場年減15.2%最多。

而去年隨著全球景氣回升及金屬價格上揚，帶動我手工具出口金額成長27.4%，達47.9億美元，終於撥亂反正，回歸正成長。

台灣手工具出口市場以美、歐為主，合計占比超過六成，其中美國為我手工具第一大出口市場，近年來我對美出口穩定成長，去年受惠於美國經濟復甦，加上積極推動基礎建設計畫，我手工具對美國出口成長26.9%；歐盟則為我第二大出口市場，在歷經二年出口衰退後，因歐盟區域內主要國家陸續解封需求回升，使手工具對歐盟出口成長33.3%，成長幅度超越美國市場。

展望未來，台灣手工具產業以中小型企業為主，為了與國際大廠抗衡，我國在近幾年導入智慧製造，協助手工具產業升級轉型，精進產品製程與品質，由DIY市場轉攻中高階代工市場，吸引電動車、醫療、航太等領域的國際品牌來台採購，成為全球手工具採購基地之一，台灣將持續發展值精價優的手工具，提升我產業國際競爭力。