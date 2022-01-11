遠航董事長張綱維：有信心能復飛

遠航董事長張綱維表示，遠航復照進度目前靜待台北高等行政法院將於2月10日宣判，對於判決結果表示相當有信心，相信司法還他公道，只要能拿到復飛執照，有投資人已願意出資21億元。遠東航空公司將成立一家子公司，經營航空物流事業，新公司為遠航物流，主要以航空貨運市場為主。

遠航為了復照已經狀告交通部，台北高等行政法院將於2月10日宣判。遠航1月初已召回部分主要幹部，開始籌備重返藍天事宜，如果能順利拿到復飛執照，新股東待復照後至少導入約2億美元營運資金，目前己經知道有台幣21億元資金願意注資。

張綱維今天也出示渣打銀行餘額證明21億元，表示已經有投資人準備出資注資。開年以來，遠東航空已有部分主管恢復上班，在符合民航法規定下，已著手進行組織架構的調整，以利復照後更有效率的經營策略，預計舊曆年後，優先召回遠航「國寶級」的維修團隊，先求穩、再求以貨運為主軸的營運目標。

張綱維表示，遠航沒有積欠員工薪資或遣散費，以及乘客機票錢；至於債權銀行合作金庫拍賣遠航擔保品的資產，使得110年遠航帳上增加5億多元獲利，轉列股東權益淨值從10億左右增為15億多。