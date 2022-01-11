帶「嫁妝」賣天價！台中宝格再見9字頭

實價揭露，大陸建設的七期綠園道首排豪宅「宝格」，去年11月20樓戶的實品屋，以總價約1.4億售出，換算單價達91.5萬元，比「丽格」的91.3萬元高出0.2萬元，成為2021年台中最貴豪宅。

台灣房屋彙整實價資料，台中2021年五大豪宅社區當中，除了「宝格」之外，亞軍的「丽格」，也是憑藉含裝潢的24樓實品屋攻佔榜單；第五名的「寶璽天睿」，最高單價戶別亦附帶了價值不斐的進口廚具及家電等設備，顯示「帶嫁妝」的售屋策略，算是台中豪宅相當盛行的銷售模式。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，本次揭露的20樓戶實品屋，是「宝格」第二戶成交9字頭的戶別，同時也是社區實價登錄的次高單價。2020年締造92萬元社區最高單價的18樓戶，同樣是含裝潢的實品屋，宝格已連續兩年靠著「嫁妝一牛車」的實品屋，奪下台中最高單價豪宅榮銜。

此外，宝格共39樓，所以不論是去年的20樓戶，還是前年的18樓戶，都屬於中間樓層，但單價都比頂樓戶的84.6萬元高出一截，扭轉豪宅「高樓層創天花板價」的既定印象；中低樓層戶別逆襲創高價，與實品屋挾帶的豐厚嫁妝密不可分。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，豪宅的身價驚人，裝潢、設備也絲毫不能馬虎，舉例來說，第五名的「寶璽天睿」，據悉每戶標配的義大利純手工頂級廚具，要價就上千萬，所以此類附帶裝潢、設備等額外厚禮的物件，也更有創價空間。

張旭嵐表示，實價登錄的總價，並未拆算裝潢、設備的價值，所以民眾在評估這類「帶嫁妝」的房屋價格時，應針對物件的裝潢、家電等價值加以情蒐，並在總價中扣除，以利在購買毛胚產品時正確判斷合理行情。