陶朱隱園開放參觀？原來是他建議 中華工程董座給解答

外型像顆大麻花的旋轉豪宅「陶朱隱園」日前被爆為了開放空間容積獎勵，使用執照載明「屋突層未來每年至少一次開放民眾參觀」，引起民眾高度關注，都想一探這神秘豪宅，對此，負責承攬的中華工程（2515）董事長朱蕙蘭今（11）日表示，當初是由張金鶚主持都審設計委員會，綜合所有委員提出的建議，並不是僅是單單為了容積獎勵而規劃。

朱蕙蘭表示，陶朱隱園在都市設計委員會時，由張金鶚主持，認為整個建築規劃方面，會有很多國外學術單位、團體會想來觀摩參觀，所以提出「屋突層未來每年至少一次開放民眾參觀」的建議，中華工程尊重也接受，跟外界傳言有所出入。

朱蕙蘭強調，目前陶朱隱園尚未成立管委會，還在跟市政府談細節，所以民眾也無法直接申請參觀，不過倘若未來開放參觀，會採取一年一次的模式，且絕對會以住戶的安全隱私為優先考量。

張金鶚表示，當初主持此案時，印象非常深刻，因為既然是百年難得一見的超級豪宅案，那就應該讓社會大眾參觀一下，雖然「買不起但至少看得到」，一年之中，有個1-2天可以讓民眾觀賞超級豪宅的公共空間環境，何樂而不為，且「一年一次」是很輕微的參觀模式，參觀的民眾、團體也不會僅限於學者。

張金鶚指出，容積獎勵具有公益性質，帶給社會正面形象，因此政府才會發放這樣的獎勵，當然參觀也不是去參觀私人空間，規劃上也會有一定的配套措施。

張金鶚舉例，像是北市知名豪宅帝寶（6605），當年依照「台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點」增設汽車與機車停車位，事後開放外界付費停車，就是符合社會公益的行為。