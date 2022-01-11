陶朱隱園開放參觀？原來是他建議 中華工程董座給解答
外型像顆大麻花的旋轉豪宅「陶朱隱園」日前被爆為了開放空間容積獎勵，使用執照載明「屋突層未來每年至少一次開放民眾參觀」，引起民眾高度關注，都想一探這神秘豪宅，對此，負責承攬的中華工程（2515）董事長朱蕙蘭今（11）日表示，當初是由張金鶚主持都審設計委員會，綜合所有委員提出的建議，並不是僅是單單為了容積獎勵而規劃。
朱蕙蘭表示，陶朱隱園在都市設計委員會時，由張金鶚主持，認為整個建築規劃方面，會有很多國外學術單位、團體會想來觀摩參觀，所以提出「屋突層未來每年至少一次開放民眾參觀」的建議，中華工程尊重也接受，跟外界傳言有所出入。
朱蕙蘭強調，目前陶朱隱園尚未成立管委會，還在跟市政府談細節，所以民眾也無法直接申請參觀，不過倘若未來開放參觀，會採取一年一次的模式，且絕對會以住戶的安全隱私為優先考量。
張金鶚表示，當初主持此案時，印象非常深刻，因為既然是百年難得一見的超級豪宅案，那就應該讓社會大眾參觀一下，雖然「買不起但至少看得到」，一年之中，有個1-2天可以讓民眾觀賞超級豪宅的公共空間環境，何樂而不為，且「一年一次」是很輕微的參觀模式，參觀的民眾、團體也不會僅限於學者。
張金鶚指出，容積獎勵具有公益性質，帶給社會正面形象，因此政府才會發放這樣的獎勵，當然參觀也不是去參觀私人空間，規劃上也會有一定的配套措施。
張金鶚舉例，像是北市知名豪宅帝寶（6605），當年依照「台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點」增設汽車與機車停車位，事後開放外界付費停車，就是符合社會公益的行為。
台北市政府都發局都市設計科正工程司張書維表示，每年開放參觀是開發單位（中華工程），依100年8月4日都審委員會審議結果（有委員提出屋頂開放參觀），同意提出1年至少1次民眾參觀計畫並附上切結書，故於都審核定函及使照列管，意即倘有民眾或團體想參觀陶朱隱園屋頂可提出申請，依照切結書內容，經管委會同意是可以進去參觀的。
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