刷新紀錄！星宇航空通過台灣智慧財產管理規範Ａ級驗證

星宇航空今(11)日宣布，正式通過台灣智慧財產管理規範（Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS）Ａ級驗證，為全台首家通過TIPS 驗證Ａ級的航空公司。

TIPS是以ISO 9001：2000為架構基礎的智慧財產管理系統，由經濟部工業局於2007年正式公告實施，並委由資策會科技法律研究所推行，期使企業有效率地運用經營資源並合理管理智財風險，進而增進企業整體獲利營運績效。經濟部工業局並同時建立公平、公正之驗證機制，俾利企業取得具備智慧財產管理能力之證明。

星宇航空自成立時即規劃合約管理制度，為導入智慧財產管理制度作準備，並於2021年3月起正式導入TIPS。在全體同仁的努力之下，星宇航空首次申請TIPS驗證即順利通過A級驗證審查，充份展現對智慧財產管理的高度重視。

在全球航點拓展之際，星宇航空持續優化跨國性商標授權及維護作業，並以創意產出高品質的著作，非僅落實智慧財產權管理於航空客運、貨運服務，更含括星宇小舖周邊商品等。同時持續進行內部教育訓練，將智財管理觀念深植於企業文化中，強化智慧財產權之靈活運用。

星宇航空不受疫情影響，按部就班穩健拓展航運版圖，2021年更榮獲個資及資訊安全類ISO國際雙認證、世界觀光旅遊委員會WTTC （World Travel & Tourism Council） 安全旅遊戳記 （Safe Travels Stamp）等多項國際認證，2021年末再通過國家級TIPS驗證A級，更是別具意義。未來星宇航空將持續善用智慧財產策略於企業經營，有效整合通過驗證之各項管理系統運作，以因應科技及產業急速變化，並打造閃耀寰宇的創新世紀。