華航2021貨運創62年來最佳 月收154億還改寫單月新高

2021年全球貨運市場大放異彩，中華航空貨運團隊寫下多項驚奇。華航說，在全世界受疫情衝擊之際，快速調整貨運為營運重心，充分發揮21架貨機運能優勢，讓貨物傳遞不停歇，延續台灣與世界的經濟命脈，同時也在2021年締造歷史新紀錄，包括單月上百架次載貨包機、 12月貨運收入154億改寫單月新高、貨運收入連續5個月破百億，以及全年貨運收入一舉突破千億，創62年來最佳。

華航說，在各國航空業救亡圖存之際，公司全球貨運部門僅約800人的菁英團隊，展現超強戰鬥力，積極擴展貨運版圖，尤其在1000多位機師辛勤飛航，以及修護、地勤等單位的全力支援下，在疫情期間創造貨運佳績。

華航說，全新引進三架777F貨機，加上原有18架747-400F貨機，以21架全貨機機隊穩固航空貨運產業競爭力，透過團隊的通力合作，貨機每個月飛航約540班的規模，平均每周飛航約120班，客貨機運能高效整合，持續優化航班的運行及銜接效率，更寫下單月上百架次客機及貨機載貨包機的輝煌業績，整體營收表現突破以往紀錄，單月貨運營收創下台幣百億元的新高峰，也推升華航在全球貨運的排名。

華航說，新冠疫情以來，空運市場結構改變，公司除了往來運送防疫物資，也肩負經濟動能與民生必需用品供應的使命，小至汽車零組件、半導體晶片，大至實體汽車、晶圓精密機台；以往傳統以海運運送為主的貨物，例如電商貨、傳統紡織產業等，在海運艙位一位難求下也須仰賴航空貨運；另外疫情也帶動宅經濟蓬勃發展，線上購物需求大幅增長，曾承運健身器材、吸塵器、遊戲機及精品名牌包，甚至還有因應虛擬貨幣盛行的挖礦機等各式貨運包機。

華航說，將持續掌握市場最新變化，快速彈性調整班表及人力即時因應，為華航在疫情下存活且創造千億貨收的重要關鍵。

此外，疫情間無法出國享用世界各地美食，生鮮貨品載運需求也因而增加。華航說，公司專業貨運團隊為台灣民眾「爭鮮」，並以肉品及海鮮為最大宗，包含來自日本的和牛，以及來自美加及澳洲的墨西哥龍蝦、波士頓龍蝦；其次為乳製品、冷凍甜品、水果及蔬菜，包含來自非洲肯亞的鮮花、日本北海道的哈密瓜、美國加州的葡萄、澳洲的優格及蜂蜜等等。華航貨運航網遍布全球，為喜好世界各地美食的台灣人，零時差空運全球生鮮來台。

華航說，公司為台灣首家獲得CEIV醫藥品冷鏈認證的航空公司，擁有備受信賴的專業冷鏈管理及運送經驗。疫情間除載運台灣自購新冠疫苗任務外，也成功爭取轉口疫苗商機，並順利完成運送至東南亞及大洋洲等多個國家；迄今載運超過7500萬劑新冠疫苗，重量超過350噸，充份展現社會責任及實踐人道救援精神。

華航說，冷鏈運輸快速成長，因此溫控櫃的使用量也大幅增加，2021年華航載運上千個溫控櫃，較疫情前增長超過 100%。

華航說，身為亞洲第一家中華信評展望調為「穩定」的航空公司，將繼續以貨運為重心，並密切關注客運市場動態，審慎佈局客運市場，爭取營運獲利佳績。