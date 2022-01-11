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這五大產業前景好、薪資高 還跟得上時代趨勢

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

長榮海運（2603）豪發40個月年終獎金震撼全台企業和廣大上班族，金融業、科技業、營建業年終獎金也亮眼，人力銀行觀察發現，今年將可望催動歷年最大規模轉職潮，再加上疫情逐漸走向新常態，無論中高階主管或年輕上班族都蠢蠢欲動。

104獵才資深副總經理晉麗明表示，連兩年受疫情影響，約有將近2~3屆的應屆畢業生過去只能暫時先找到工作撐一下，「先求有再求好」的觀望心態，而中高階主管則是靜極思動，在去年第4季疫情趨緩之下，以及有些行業年終獎金陸續傳出可能破紀錄，都是啟動今年農曆春節前後這波轉職潮的主因。

以趨勢觀察，晉麗明指出，半導體、電子資訊相關科技，以及金融、線上商業模式，還有原物料相關的上游產業，例如新能源，或者跟電池相關，都是跟得上時代趨勢的產業，而這五大範疇的前景和薪水也比較高。

疫情 年終獎金

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