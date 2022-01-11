中工「告別海砂屋」再下一城 樹林都更案簽約

由新北市政府財政局招商的「新北市樹林區東昇段290地號周邊公私有土地都市更新案」，今由新北市市長侯友宜與中華工程（2515）董事長朱蕙蘭舉辦簽約儀式，中華工程表示，「告別海砂屋」再創佳績。

本案基地距離台鐵南樹林車站約700公尺，公有土地面積占全區更新範圍34.05%，為本次招商基地範圍之一。現況為新北市立圖書館東昇分館及東昇市民活動中心使用，該建築物為海砂屋，年久失修。

中華工程表示，該公司主導的台北市延壽國宅(M、K、I、J區)，以及南港成功新城社區都市更新，計已達成714戶海砂屋整合更新，協助各地海砂屋更新已成為中華工程社會責任及使命，現進軍新北市以樹林為開端，持續推動都市更新，重塑樹林舊街區新風貌。

全案ABC區，共約1228坪，先就A區進行建築規劃，規劃低樓層為公共托老中心、市民活動中心及公有圖書館。由公辦都更案示範都市更新後同一個區位加乘更多使用效益，設置公共托老中心及樂齡空間，因應未來社會高齡照護需求。

後續由中華工程進行私有土地整合說明會，擴大更新範圍，投標前已先行進入B、C區基地與住戶確認意願，告知目前整合期程，深入了解私有土地住戶更新需求，以期未來進行整合及建築規劃能更符合當地更新需求。

中華工程表示，目前B、C區住戶對於中華工程過去的更新經驗及建築規劃能力，都給予相當高的評價，後續也會藉由整合說明會來推進全案的更新進程。