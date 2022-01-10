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六都地王台北101大樓最貴 桃園、台中「蟬聯16年」最持久

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
台北101大樓蟬聯台北地王。圖／台灣房屋提供
台北101大樓蟬聯台北地王。圖／台灣房屋提供

六都地政局公布2022年度公告土地現值，皆呈上漲趨勢，去年由桃園漲幅最高奪六都之首，今年改由新北市奪冠，平均漲幅3.５%。六都地王部分，桃園與台中蟬聯多達16年，可屬長老級地王，其次為新北達13年。身價最貴者為台北101大樓。

台北地王為台北101大樓蟬聯9年、每坪630萬元；新北則由板信商業銀行雙子星總部大樓13度蟬聯、每坪244萬元；桃園復興路與中正路的原肯德基店蟬聯16年、每坪149萬元；台中為新光三越台中中港店蟬聯16年、每坪221萬元；台南則為新光三越中山店蟬聯5年、每坪110萬元；高雄地王則為高雄大遠百蟬聯9年、每坪190.1萬元，各地王的共通點就是皆為各區的超級鑽石地段，而中、南部地王均由各大百貨盤據中。

六都平均調漲幅度依序如下，新北市上漲約3.5%；台北市調漲3.41%；台南市上漲3.01％；桃園市上漲2.83%；高雄市上漲2.01%；台中上漲1.89%。

台灣房屋趨勢心執行長張旭嵐表示，土地現值調漲主要影響的是土地增值稅，為售屋轉手時繳的資本利得稅；而公告地價則是每年課徵地價稅的基礎，自用住宅用地稅率為千分之2，以目前調幅來看，對自住族群的持有成本影響有限；不過若持有多戶並在同縣市持有多戶，將採累進稅率課徵，且若今年各縣市囤房稅三讀通過，明年後多房族的持有成本將會逐漸有感。

新光三越 台北101 囤房稅

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