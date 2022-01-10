真好玩業績開紅盤　去年12月營收增100%

遊戲商真好玩（8491）今(10)日公布2021年12月營收達9,837萬元，月增100.13%，累計營收達14.52億元，年增51.17%。

此外，真好玩今日正式宣布再與中華網龍攜手合作，取得其旗下華人世界中最為知名的《吞食天地3 Online》暢銷IP授權，開發全新手遊新作。真好玩自成立以來，屢創佳績，獲得全球各地區市場的肯定，今年真好玩正式邁入「大數據研運一體遊戲商」的全新里程碑。

真好玩表示，今年將主推《吞食天地3》IP授權的最新自研手遊新作，將以多地區、多語言版本的營運策略，積極搶佔全球華人遊戲市場。預計今年Q1搶先在台港澳新馬等地區，同步推出繁體中文及簡體中文版。目前遊戲已進入最後優化作業，並已啟動中國大陸地區版號申請。另也積極準備日語及韓語版本，預計下半年將全力搶攻日本及韓國遊戲市場，真好玩除代理遊戲穩定獲利外，更將透過自研產品全球發行來提升企業毛利率，再創獲利高峰。

今(10)日真好玩同步宣布取得中華網龍旗下最為知名的《吞食天地3》暢銷IP授權。《吞食天地》為華人遊戲市場中巨星級的IP，曾創下許多驚人的紀錄，包含端遊時代的《吞食天地 Online》創下500萬會員，《吞食天地M》手遊作品，更搶佔了下載及營收的雙榜冠軍寶座，深受廣大玩家的喜愛，含金量相當驚人。

董事長周玄昆表示，《吞食天地》為全球遊戲市場相當暢銷的IP，其遊戲討論聲浪更甚於其他遊戲大作，且熱門IP能帶來極大的收益，全球IP總收入高達 7,563 億美元，其中IP遊戲總收入達1,706 億美元。暢銷IP具有強大吸引力，尤其以目前全球市場行銷成本高昂的時代，強大的《吞食天地》IP作品可帶來遊戲玩家的自然流量，大幅降低整體營運成本，始能創造真好玩更大利潤，提升整體毛利率、更高之獲利空間。

此外，真好玩過去幾年於海外地區營運成績十分亮眼，2021年海外營收貢獻超過七成。據真好玩透露，目前正積極準備日語及韓語版本，也將於下半年全力搶攻最擅長經營的日本及韓國遊戲市場，期盼能在日本及韓國開出亮麗的營收佳績。