瑩碩去年12月營收1.24億 創新高
專業藥物傳輸技術開發商瑩碩（6677）今（10）日公布2021年12月自結合併營收為1.24億元，創單月歷史新高，月增113%，年增82%；第4季合併營收2.32億元，亦改寫歷年同期新高，季增19%，年增6%。累計2021全年營收為8.28億元。
瑩碩表示，受惠多項授權案的里程碑達標，認列包括中國大陸二項藥品完成階段性試驗目標、與健喬合作的暢銷降血脂藥品「愛脂婷錠」完成所有權移轉與權利金挹注，以及年底醫院備用藥品回補庫存需求強勁，激勵去年12月營收攀登歷史高峰。由於子公司歐帕因客戶轉換調整告一段落，第4季營收逐步回升，公司營運谷底已過。
展望今年，在台灣與中國大陸二地分別有多項藥品正進行生體相等性試驗（BE），預計將陸續提出藥證申請。此外，公司會持續於海內外洽談技術授權與產品銷售的合作夥伴，開創互利共贏商機，對全年業績展望抱持樂觀。
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