快訊

球王的逆襲：喬科維奇如何「告贏澳洲」打澳網？

軍艦停泊基隆港失火冒煙消防馳援 海軍接力自行撲滅

人民幣14天期年息衝6.88% 中信銀推虎利吉優利專案

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

歡喜迎虎年，中國信託商業銀行推出「虎利吉外幣換匯優利定存專案」，即日起至今年3月31日止，只要原幣1,000元以上，人民幣14天期享年利率6.88%、美元年利率2.68%。

另外，針對1萬美元以上，享有美元14天期年利率3.28%等優惠。

中信銀行表示，本(1)月17日至21日，加碼推出「17來探吉」紅包發發發活動，活動期間限時搶1萬8,888組美元匯差優惠券，及黃金存摺新設定定期(不)定額終身免手續費，歡迎客戶把握機會讓年終獎金加碼。

中國信託銀行表示，因應通膨壓力，美國聯邦準備理事會對今年升息看法由1碼(0.25個百分點)增加到3碼，結束購債時程提前至3月，貨幣政策正常化的速度明顯增快，將成為美元最重要的支撐因素，顯示美元在外幣配置的地位不變。

另一方面，從全球景氣動向來看，雖然歐洲、日本、中國大陸去年下半年景氣表現不佳，但預估將有後來居上的趨勢，非美元貨幣則有輪動升值的契機。歐元和日圓著眼於景氣改善，商品貨幣如澳幣著眼於貿易條件的改善和升息的預期，人民幣由於價位已偏高，升值空間有限，但仍具備較佳的利息和穩定性。

中信銀行趁勢推出虎利吉外幣換匯優利定存專案，提供美元、人民幣、澳幣三大外幣換匯定存，只要原幣1,000元以上，搭配不同定存天期，最高可享年利率6.88%。

1萬美元以上，更享14天期年利率3.28%優惠，民眾可於中信銀行各分行臨櫃依牌告匯率申請，或上Home Bank App與中信銀行網路銀行，一步驟即可完成換匯與外幣定存。

中信銀行特別加碼推出「17來探吉」紅包發發發活動，本月17日至21日，於Home Bank App與中信銀行網路銀行提供換匯不打折轉存優利定存、每人限額1,000美元，享7天期年利率8.88%，活動期間限時搶1萬8,888組，美元匯差優惠最佳4分，減免優惠券，及黃金存摺新設定定期(不)定額終身免手續費。

中信銀行 定存 中國信託商業銀行

延伸閱讀

晶華去年12月營收回溫 推搶攻春節商機專案

曳引車駕駛尾牙宿醉上路 北市警及時攔查送辦

生肖屬「虎」5大限定優惠！下殺2折玩樂園、住飯店領千元、Buffet吃到飽全桌打折

烏干達生淪學工 教育部：中州科大有重大違失

相關新聞

受惠國際油價上漲！台塑發7個月年終獎金 平均每人進帳近40萬元

台塑四寶去年獲利表現亮眼，員工年終獎金也進帳豐厚，台塑集團公布今年發出達到上限的7個月年終，以台塑員工平均薪資5.69萬...

賺翻了！台塑四寶去年獲利高達2402.95億元

台塑四寶公布去年獲利，受惠國際原油價格上漲、產品價格維持高檔，四寶共賺進2402.95億元，較2020年大幅成長230....

中鋼去年12月營收年增34% 三大法人布局「抱過年」？

中鋼（2002）公告去年12月營收409億元、年增33.9%，全年營收4683億元創歷史新高，法人預估全年稅前盈餘將在8...

無懼疫情　王品去年營收171.5億元創歷史新高

王品集團公告12月營收，兩岸合併營收雙升為18.4億元，月增19.02%、年增20.4%，其中台灣事業群營收12.6億元...

企業風雲／遠百竹北店出招 全面收服竹科太太與科技新貴的心

在前往新竹湖口的國道一號上，遠遠就能看見一座搶眼的客家圓樓，這是新竹人引頸期盼的遠東百貨竹北店。在全體進駐的品牌中，有八成是專為新竹推出的獨家餐飲品牌， 甚至還難得匯聚了精品Gucci、BURBERRY和特斯拉TESLA於一堂。不難猜想，這座遠百想招手的客群，就是以「護國神山」台積電為首的高科技業工程師們。

2房月租7500元起 浮洲合宜出租住宅釋出13戶

內政部營建署表示，板橋浮洲合宜出租住宅釋出13戶，包含1戶2房及12戶3房的房型可供申租，營建署表示申請時間至111年2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。